«Из тьмы к свету»: Солсбери надеется, что его мрачной репутации придёт конец к Рождеству

Покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля обернулось не только репутационным, но и экономическим ущербом для Солсбери: местные предприниматели жалуются, что количество клиентов сильно сократилось и по сей день не спешит восстанавливаться, пишет The Observer, воскрестное приложение к The Guardian. Между тем, жители города не унывают — и возлагают большие надежды на предрождественский период.

В соборе британского Солcбери вовсю готовятся к крестному ходу на Адвент (предрождественский период у католиков и некоторых протестантов. — ИноТВ), который в этом году будет носить название «Из тьмы к свету», пишет The Observer (воскресное издание The Guardian). Торжественное событие начнётся с того, что великолепный готический храм погрузится в полную темноту и безмолвие; затем зажжётся одна свеча, потом вторая, третья — и так до тех пор, пока его весь не будут освещать 1400 мерцающих огоньков.



«Посыл Адвента в том, что тьму всегда побеждает свет, а отчаяние всегда отступает перед надеждой, — рассказывает в интервью автору статьи настоятель собора Ник Пападопулос. — Мы пытаемся направить луч света во тьму уходящего года».



Год для Солсбери выдался действительно ужасный, признаёт обозреватель The Observer. В марте город оказался в центре всеобщего внимания в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнаруженных без сознания на одной из скамеек в центре города; позже выяснилось, что они оба пострадали от нервно-паралитического вещества «Новичок». В результате центр Солсбери был по сути заблокирован властями на время проведения следственных действий и санитарной обработки. А чуть позже, в июне, когда к людям только-только начало возвращаться спокойствие, жители графства Уилтшир Дон Стёрджесс и Чарли Раули обнаружили фальшивую бутылку из под духов, в которой находился «Новичок» и попали в больницу; Стёрджесс в итоге умерла, а Раули — как и полицейский Ник Бейли, обнаруживший до этого Скрипалей — до сих пор страдает от последствий отравления, повествует журналист.



Все эти события обернулись для Солсбери «губительными» последствиями, подчёркивает автор. Тем не менее, по мере приближения конца года, местные жители, торговцы и чиновники начинают выражать «робкую надежду на то, что худшее осталось позади», говорится в статье. «Большинство из них лишь желают, чтобы к Солсбери вернулась репутация тихого средневекового городка с потрясающим собором, а не сцены для фантастического шпионского покушения, напоминающего какой-нибудь триллер о холодной войне», — пишет обозреватель The Observer.



«То, что нам придётся пережить экономический шок, стало понятно не сразу, — рассказывает министр экономического развития в региональном совете графства Уилтшир Полин Чёрч. — Но посещаемость у нас в один момент упала вообще на 75%, да и сейчас она на 10-12% ниже, чем по сравнению с прошлым годом». По словам Чёрч, Солсбери реально стоял перед риском быть навсегда связанным в общественном сознании с отравлением Скрипалей, «а нам такая слава ни к чему». Как подчёркивается в статье, покушение усугубило и так имеющиеся у города проблемы: как и другим британским городам, ему сейчас приходится конкурировать с интернет-торговлей и справляться с ростом цен. В этой связи совет Уилтшира сейчас разрабатывает специальную инициативу, дабы заменить розничную торговлю в качестве главной статьи доходов «впечатлениями», пишет автор. «Надеемся, что следующий год у нас будет самым насыщенным в истории», — комментирует Чёрч.



Поппи Уайт, управляющая магазина «Ганеша», торгующего товарами народного промысла и ювелирными украшениями и расположенного совсем рядом с той самой скамейкой, возлагает надежды на рождественский сезон. «Мы на довольно долгое время потеряли 75-80% клиентуры, а я лично лишилась зарплаты за 100 часов работы, — рассказала она в беседе с журналистом The Observer. — И мы ведь до с их пор не вернулись к той точке, где были — клиенты то приходят, то пропадают. Эта неделя была ужасная. Если в предрождественский период дела не наладятся, магазин, наверное, придётся закрывать. Прямо не верится: кто-то там в России решил убить какого-то человека, а работу в результате рискую потерять я».



Продавец даров моря Генри, который торгует в ларьке, расположенном прямо на месте злополучной «отравленной» скамейки, и называет себя «главным по моллюскам», говорит, что дела всё же начинают налаживаться. Однако затем отмечает: «Каждый раз, когда об отравлениях вспоминают в газетах или по телевизору, нас снова убивает».



В ресторане специализирующейся на итальянской кухне сети Zizzi, где ужинали Скрипали после отравления, обстановка более оптимистичная: хотя ему пришлось закрыться на восемь месяцев, с момента открытия, состоявшегося наконец в этом месяце, «многие люди стали заходить к нам, чтобы выразить поддержку, и они продолжают возвращаться сюда», говорит управляющий Джо Пегг. Впрочем, по его словам, до инцидента с отравлением посещаемость точки была выше на 50%, чем сейчас.



Пострадал и городской собор, говорится в материале. «После покушения количество посетителей упало до 29% [от уровня того же периода прошлого года]. Очень серьёзный получился удар. А потом произошёл ещё один инцидент, и по нам опять ударило. В этом месяце мы опустились до примерно 8% [по сравнению с прошлым ноябрём]», — цитирует The Observer настоятеля Ника Пападопулоса. По его словам, собор не берёт денег за вход, но предлагает посетителям оставлять пожертвования — однако теперь он вынужден искать другие источники дохода.



Пападопулос получил назначение на пост настоятеля храма в феврале — то есть, всего за месяц до истории со Скрипалями, — но формально вступил в должность лишь в сентябре, отмечает автор. «Когда я согласился на эту работу, и я понятия не имел, что отправляюсь в город, который окажется в эпицентре сюжета международных новостей», — признался он в разговоре с журналистом. А в прошлом месяце произошёл ещё один неприятный инцидент: вооружённый молотком мужчина попытался похитить хранящуюся в соборе в специальном стеклянном ящике копию Великой хартии вольностей; к счастью, он был задержан персоналом храма. «Ужасный был эпизод», — вспоминает настоятель.



Но, как бы то ни было, Пападопулос убеждён: собор на протяжении всех перипетий последнего времени служил для Солсбери важным символом постоянства. «Он стоит на этом месте уже почти 800 лет и пережил войны, гражданские конфликты, чуму — в общем, всё, что ниспослала история. И мы всегда молились — и наше сердце продолжает биться», — говорит он.