Telegraph: России грозят очередные европейские санкции из-за «химатаки» в Солсбери

В начале следующей недели ЕС может принять продвигаемые Лондоном ограничительные меры в отношении высокопоставленных российских политиков и глав разведки, «обвиняемых в распространении и использовании химического оружия», сообщает The Daily Telegraph. Кроме того, глава МИД Британии Джереми Хант предлагает европейским коллегам принять новый санкционный режим для борьбы с «кибератаками» Москвы, отмечает издание.
Высокопоставленные российские политики и главы разведки могут попасть под новые европейские санкции из-за «нападения в Солсбери». Ожидается, что продвигаемое Лондоном и Парижем предложение будет принято на заседании люксембургского Совета ЕС по иностранным делам в начале следующей неделе, пишет The Daily Telegraph.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант вместе с несколькими иностранными союзниками предложит запретить въезд и заморозить счета лиц, «обвиняемых в распространении и использовании химического оружия». Он также расскажет о необходимости ускорить принятие нового санкционного режима для борьбы с «растущей угрозой российских атак на компьютерные сети других стран», утверждает издание.
По его информации, коллеги из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии посетят официальную резиденцию Ханта перед поездкой в Люксембург. Он поблагодарит министров за их поддержку в деле запрета химического оружия.
«В течение многих лет существовало международное табу на использование химического оружия, но ситуация рискует измениться после Сирии и Солсбери. Нам необходимо вновь провести красную черту, чтобы каждый понял: за применение этого чудовищного оружия всегда придётся дорого платить. Эти новые санкции очень важны, но они — ещё не конец истории», — подчеркнул Хант.
Официальный представитель британского МИДа заявил: «Не должно вызывать удивление, что Соединённое Королевство продвигает список людей, которые каким-либо образом причастны к случившемуся в Солсбери. Но речь не только о России и Солсбери, эта инициатива направлена против использования химоружия в глобальном масштабе».
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