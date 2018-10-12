Independent: в «деле Скрипалей» до сих пор слишком много белых пятен

Расследование «отравления» Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери тянется уже семь месяцев, но британское общество до сих пор не знает, что случилось с главными действующими лицами этой драмы, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски. Лондон продолжает обвинять в случившемся Москву, ссылаясь на сомнительные источники. Но доказательства британской стороны пока выглядят «малосодержательными и малоправдоподобными», считает журналистка.

«Прошло семь месяцев с тех пор, как убийцы из российской военной разведки попытались устранить бывшего двойного агента и его дочь с помощью нервнопаралитического вещества в Солсбери. Или всё было не так? Единственный неопровержимый факт в этом утверждении — это место действия, Солсбери. Всё остальное носит умозрительный характер», — пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

По её признанию, «дело Скрипалей» встревожило её с самого начала. Обескураживали сопровождающие его полная уверенность, необоснованные заявления и недостаток информации. А также та спешка, с которой британские власти обвинили в случившемся Россию.

Когда британские полицейские продемонстрировали паспорта двух подозреваемых россиян, они явно намекнули, что имена в документах были поддельными. Приглашение установить настоящие личности получила организация Bellingcat. По её данным, один из предполагаемых «убийц» — полковник Анатолий Чепига, второй — военный врач Александр Мишкин.

И тут начинается странности. Ранее Bellingcat позиционировалась, как небольшой «микромир благонамеренности и истинно британского дилетантства». Но в итоге она умудрилась «заткнуть за пояс даже профессиональных сыщиков».

Более того, Bellingcat заметно увеличила свой изначально скромный бюджет и обзавелась трансатлантическими связями. Источники финансирования группы неизвестны. При этом её выводы, будь то инцидент с малазийским «Боингом», применение химоружия в Сирии или «дело Скрипалей», никогда не доставляли неприятности британским или американским властям, обращает внимание автор статьи.

Её удивляют, что подлинность предоставляемых Bellingcat документов не подвергается такой же строгой проверке, как остальные доказательства. Так, официальный Лондон заявляет, что «не оспаривает» выводы организации о Чепиге и Мишкине.

Всё это вызывает у Дежевски несколько вопросов. Например, означает ли это, что власти давно сделали аналогичные выводы, но молчали? Или почему британские СМИ явно считают Bellingcat более надёжным источником, чем спецслужбы? Не используется ли имя группы, чтобы обнародовать данные, за которые чиновники не хотят поручаться? И если так, то какова её цель: информировать или вводить в заблуждение?

Журналистку также тревожит, что США и Великобритания зациклились на ГРУ. По её словам, она не может вспомнить, чтобы Запад обвинял какое-то конкретное советское или российское агентство. Ранее всё обычно сводилось к общим обвинениям в адрес КГБ или его преемницы ФСБ. С чем связаны эти изменения?

Возможно, британские власти точно знают, что именно ГРУ «сделало Скрипалей своей мишенью». Но в той же степени вероятно следующее: чиновники просто исходят из того, что Сергей Скрипаль работал на это ведомство. Или же причина в том, что США уже обвинили эту спецслужбу во «вмешательстве в выборы». Или потому, что ГРУ, возможно, звучит «страшнее», чем просто «разведка», рассуждает Дежевски.

Но, по её мнению, существует одно больше противоречие. С одной стороны, ГРУ выставляют «сборищем недотёп». С другой, рассказывается, что это самая лучшая из российских спецслужб, которую нужно «очень сильно бояться». Какому из этих определений верить?

И последнее — нужно рассмотреть связи, на которые наводят британское общество. На фоне опубликованной Bellingcat информации о Чепиге и Мишкине ряд западных стран, включая Британию и США, скоординировано осудил Россию за кибершпионаж. Её обвинили в слежке за Организацией по запрещению химического оружия и Всемирным антидопинговым агентством. Причём всё это преподносилось, по крайней мере британцам, в контексте «дела Скрипалей», подчёркивает Дежевски.

Однако, на её взгляд, существует более обширное и очевидное объяснение подобному «поведению» России. Западные союзники объединились, чтобы лишить страну доступа к информации, которую ей положено иметь, как члену международных организаций, будь то вопросы спорта или химического оружия.

«В таких обстоятельствах разве вы бы не попытались выяснить, что происходит? Разве вас также не заинтересовало бы, почему с очевидным нападением в английском городе обращаются не как с преступлением — то есть делом полиции, а как с «первым случаем использования химоружия в Европе со Второй мировой войны», что позволило незамедлительно оградить его непроницаемой стеной, которая якобы защищает разведку и государственную безопасность Британии?» — риторически спрашивает автор статьи.

«И этот момент меня беспокоит. Несмотря на все недавние «откровения», мы так и не узнали, что случилось со Скрипалями. Или с Дон Стёрджесс — единственной, кто умер. Или с её сожителем Чарли Роули. Он, как и Скрипали, и констебль Ник Бэйли, исчезли из СМИ. Возможно, двое мужчин, попавших на камеры видеонаблюдения в Солсбери, действительно являются агентами ГРУ. Хотя непонятно, зачем ГРУ безрассудно тратить свои самые лучшие кадры на подобную очевидно неумело выполненную операцию. Но ни один суд в Великобритании не признает их виновными даже в покушении на убийство, основываясь на «доказательствах», которые были предоставлены до сих пор», — добавляет Дежевски.

Она отмечает, что в видео с камер наблюдения из Солсбери имеются «огромные пробелы». В частности, в нём отсутствуют кадры, на которых пара подозреваемых находилась бы на расстоянии менее 500 метров от дома Скрипалей. Нам до сих пор неизвестно, чем они занимались и с кем встречались, а также в какой именно момент произошло предполагаемое нападение.

По словам журналистки, верно и то, что «российская информационная машина» едва ли показала себя с лучшей стороны. Её реакция на обвинения Лондона оказалась «слабой» или «сомнительной». Сложилось ощущение, что интервью с «солсберийскими туристами» было призвано «выставить их на посмешище». Вдобавок Москва не стала активно добиваться консульского доступа к Юлии Скрипаль, что может бросить тень сомнения на заявления о невиновности.

«Но недостатки того, как Россия представляет своё дело, — не моя главная забота. Я живу в Соединённом Королевстве. Я — британская гражданка и журналистка. И я считаю, что доказательства и объяснения, предлагаемые нашей стороной в этом деле, которое превращается в полномасштабную информационную войну, одновременно малосодержательны и малоправдоподобны. И я предлагаю вам задуматься об этом тоже», — заключает Мэри Дежевски.