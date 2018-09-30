Guardian: власти Солсбери вынуждены искать городу новый имидж — туристы не ездят

20:33
«Витесс» Слуцкого проиграл «Фейенорду» в седьмом туре Эредивизи
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от роттердамского «Фейенорда» в матче седьмого тура голландской Эредивизи.
20:28
Уильямсон объявил о новой стратегии Британии в Арктическом регионе
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой стратегии по обороне в Арктическом регионе, которая задумана как противостояние «угрозе со стороны России».
20:17
Женская сборная России потерпела второе поражение на шахматной олимпиаде в Батуми
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Армении в шестом туре шахматной олимпиады в грузинском Батуми.
20:14
Мужская сборная России сыграла вничью с Индией на шахматной олимпиаде в Батуми
Мужская сборная России и национальная команда Индии сыграли вничью в шестом туре шахматной олимпиады в грузинском Батуми.
20:13
В Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения
США готовы оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами у острова Сулавеси, говорится в сообщении Госдепа.
20:06
В Москве прошёл фестиваль корейской культуры
В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах 29 сентября прошёл фестиваль корейской культуры «Чусок-2018», сообщает «Вечерняя Москва».
19:58
Ротенберг ответил на вопрос о будущем Сироткина в «Формуле-1»
Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о будущем российского пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина, выступающего за британскую команду «Уильямс».
19:58
В Британии предупредили Россию о необходимости соблюдать международные правила
России придётся заплатить высокую цену, если она не будет придерживаться международных правил. Об этом заявил глава министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе выступления перед членами Консервативной партии на съезде в Бирмингеме.
19:45
Дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» победить «Адмирал» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:43
Порошенко заявил о намерении купить у США комплексы ПВО
Украинский президент Пётр Порошенко в эфире CNN заявил о намерении купить у Соединённых Штатов комплексы противовоздушной обороны.
19:38
«Сибирь» прервала серию из 12 поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:31
ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) признала Аркадия Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур.
19:30
В результате ДТП с автобусом и бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек
В результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
19:18
СМИ сообщили, что Путин сказал Хэмилтону перед церемонией награждения на Гран-при России
Британское издание The Sun сообщило, что именно президент России Владимир Путин сказал пилоту «Мерседеса» Люьису Хэмилтону перед церемонией награждения на Гран-при России.
19:16
Британские консерваторы намерены расследовать утечку личных данных членов партии
Консервативная партия Великобритании намерена провести расследование по факту утечки личных данных депутатов и членов правительства. Об этом заявил председатель партии Брендон Льюис.
19:09
Сироткин: все уже думают о следующем сезоне
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин ответил на вопрос, остались ли у него и команды задачи на нынешний сезон.
19:02
Порошенко поблагодарил Путина за то, что Украина стала «более европейской»
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире CNN поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что он «сделал Украину более европейской страной».
18:58
Сироткин подвёл итоги Гран-при России
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин подвёл итоги 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, прошедшего на трассе в Олимпийском парке в Сочи.
18:51
Зариф назвал «хулиганским» отношение Трампа к ЕС
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «хулиганским» поведение президента США Дональда Трампа, который угрожает европейским странам санкциями за ведение бизнеса с иранской стороной.
18:43
Терри посетит матч РПЛ «Спартак» — «Ростов»
Бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри приехал в Москву на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов».
18:39
Южная Корея направит Индонезии $1 млн для помощи пострадавшим от землетрясения
Южная Корея направит $1 млн Индонезии для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.
18:34
Вальверде выиграл групповую гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе, Чернецкий — 25-й
Испанец Алехандро Вальверде занял первое место в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, проходящем в австрийском Инсбруке.
18:24
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче девятого тура РПЛ
«Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:16
СМИ сообщили о визите принца Кентского в Москву
Принц Кентский Майкл в сентябре посетил Москву, где принял участие в церемонии открытия международной школы.
18:07
Глава FIVB высказался о подаче Россией заявки на проведение ЧМ по волейболу 2022 года
Президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса прокомментировал подачу Всероссийской федерацией волейбола заявки на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году.
18:06
В Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии
Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать районы с неблагоприятной сейсмической обстановкой в Индонезии.
17:56
Павлюченкова проиграла Стивенс в первом круге турнира WTA в Пекине
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Слоан Стивенс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
17:55
В Горловке объявят траур после гибели детей при взрыве мины
В городе Горловке в самопровозглашённой Донецкой народной республике после гибели троих детей в результате взрыва противопехотной мины объявят траур. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.
17:43
Семак о поражении от «Анжи»: сегодня «Зенит» получил хороший урок
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение, что поражение о махачкалинского «Анжи» стало хорошим уроком для его команды.
17:42
Мэй призвала Лейбористскую партию «прекратить играть в политику» в вопросе брексита
Выход Великобритании из ЕС будет успешным независимо от результатов переговоров. Такое мнение выразила британский премьер Тереза Мэй.
17:28
Министр экономики Ливии отметил важность сотрудничества Триполи и Москвы
Министр экономики и промышленности в правительстве национального согласия Ливии Наср Шаглян рассказал о развитии экономических отношений с Россией, а также отметил важность помощи со стороны Москвы «советами, знаниями и опытом».
17:24
Российская волейболистка Кроткова пропустит около полугода из-за травмы
Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталья Кроткова пропустит около полугода из-за травмы
17:17
Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал министру внутренних дел США Райану Зинке, допустившему возможность морской блокады России, не тратить время на бессодержательные заявления.
17:13
Боярский считает, что поражение от «Анжи» должно стать холодным душем для «Зенита»
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал своё мнение о поражении санкт-петербургского клуба от махачкалинского «Анжи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:05
Сироткин о гонке Гран-при России: всё пошло не так, как планировали
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.
17:04
В Кремле прокомментировали планы Вучича обратиться к России из-за Косова
В Кремле считают преждевременным обсуждать вопрос о поддержке Сербии в связи с обострением в Косове. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
16:55
Тренер «Анжи» высказался о победе над «Зенитом» в матче РПЛ
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных над санкт-петербургским «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:53
Путин пожелал главе Республики Сербской успехов на предстоящих выборах
Российский президент Владимир Путин пожелал лидеру Республики Сербской Милораду Додику успехов в предстоящих выборах главы государства.
16:39
Бэйл и Марсело не вошли в заявку «Реала» на матч ЛЧ с ЦСКА
Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявку команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
16:38
ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения
Евросоюз выделил помощь в размере €1,5 млн Индонезии, где из-за серии землетрясений и последующего цунами погибли более 800 человек.
16:26
Путин провёл субботний день в хакасской тайге
Президент России Владимир Путин провёл субботний день, 29 сентября, на отдыхе в тайге в Хакасии, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент остановился там по пути из Душанбе, где прошло заседание Совета глав стран — участниц СНГ.
16:26
Семак заявил, что «Анжи» заслужил победу над «Зенитом» в матче РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от махачкалинского «Анжи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:16
Женская сборная России по волейболу победила Таиланд на чемпионате мира
Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Таиланда в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.
16:01
В УПЦ напомнили патриарху Варфоломею о последствиях общения с раскольниками
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел напомнил Патриарху Константинопольскому Варфоломею, что общение с раскольниками может привести к отлучению от церкви.
16:00
«Анжи» в меньшинстве одержал волевую победу над «Зенитом» в матче девятого тура РПЛ
Махачкалинский «Анжи» на своём поле переиграл петербургский «Зенит» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:59
Калиниченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Ростовом».
15:50
СМИ: Российский игрок «Флориды» Киселевич с большой вероятностью пропустит начало сезона НХЛ
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич с большой вероятностью пропустит старт сезона.
15:50
Хэмилтон одержал 70-ю победу в «Формуле-1», выиграв гонку Гран-при России, Сироткин — 18-й
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.
15:49
В Якутии приостановили поиски совершившего жёсткую посадку вертолёта
В Якутии приостановили до наступления рассвета поиски пилота частного вертолёта, который совершил жёсткую посадку в горах в Момском районе.
15:45
Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в Москве на следующей неделе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ожидать москвичам и гостям столицы на предстоящей рабочей неделе.