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Guardian: власти Солсбери вынуждены искать городу новый имидж — туристы не ездят

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Власти Солсбери решили нанять группу консультантов по привлечению туристов, передаёт The Guardian. После отравления в Солсбери туристический поток в город упал на 14% по сравнению с 2017 годом, и местные власти пытаются изменить облик города, чтобы исправить положение.
Guardian: власти Солсбери вынуждены искать городу новый имидж — туристы не ездят
Reuters

Власти британского Солсбери наняли группу консультантов для «ребрендинга» города, который у туристов стал ассоциироваться с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что при помощи консультантов власти надеются найти способ изменить отношение туристов к городу, ведь с прошлого года их стало приезжать на 14% меньше.

«Солсбери известен во всём мире, однако не тем, чем хотелось бы. Я думаю, нам предстоит практически ребрендинг. Именно им мы и занимаемся», — приводит The Guardian слова члена совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Чёрч.

Чтобы вернуть туристов в Солсбери группе консультантов предстоит определить, что собой представляет город, и предложить новые идеи по его продвижению.

При этом власти графства подчеркнули, что на всех территориях, оцепленных после отравления Скрипалей, а также Дон Стёрджесс и Чарли Роули, провели обеззараживание. Сейчас они не представляют опасности. Ресторан Zizzi и паб Mill, которые Сергей и Юлия Скрипаль посетили в день отравления, откроются к Рождеству.

Вместе с тем власти надеются, что такие инициативы, как открытие продовольственной ярмарки и рождественского катка, а также проведение литературного фестиваля позволят привлечь туристов обратно в Солсбери, передаёт The Guardian.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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Великобритания имидж отравление Сергей Скрипаль туризм
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