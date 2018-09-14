NYT: американская разведка забеспокоилась за своих информаторов в свете «дела Скрипаля»

Разведслужбы США всерьёз взволновало отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля: по мнению некоторых сотрудников, Москва может попытаться аналогичным образом устранить одного из своих бывших агентов и на американской территории, пишет The New York Times. Как рассказали журналистам издания бывшие и нынешние агенты американских спецслужб, российским информаторам, которых перевезли в США, теперь уделяется особое внимание.

Около четырёх лет тому назад в американский штат Флорида из России прибыл человек, который, по подозрениям спецслужб США, был «киллером», работавшим на российские разведорганы — и ФБР, прекрасно знавшее о таком госте, сразу же установило за ним наружное наблюдение. Мужчина подошёл к дому, где тайно проживал другой россиянин — один из важнейших информаторов американского ЦРУ, а затем отправился в другой город, где жил один из родственников информатора; спецслужбы тогда были всерьёз обеспокоены тем, что Кремль хочет «совершить акт мщения на американской территории», пишет The New York Times.



Как отмечается в материале издания, некоторые агенты ФБР на совещаниях в штаб-квартире бюро тогда говорили, что российский президент Владимир Путин, который «сам является бывшим офицером разведки и славится тем, что презирает перебежчиков», пытается устранить «человека, которого считает отступником». Другие сотрудники возражали, утверждая, что российскому лидеру «не хватит дерзости убить бывшего российского шпиона на американской территории».



Как рассказали NYT бывшие и нынешние сотрудники американских разведывательных агентств, в итоге с российским информатором и его семьёй ничего не случилось, а разведслужбы в связи с опасениями за его жизнь переселили его и как минимум ещё одного бывшего осведомителя ЦРУ в другое место. Между тем, после отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании американские спецслужбы начали «переоценивать уровень угрозы, стоящей перед экс-шпионами, проживающими в США». По словам источников издания, российские спецслужбы за последние годы выследили сразу несколько россиян, тайно работавших на ЦРУ и перевезённых в Америку в рамках «секретной программы по защите бывших шпионов». Согласно сообщениям агентов, американская контрразведка уже рассмотрела ситуацию каждого отдельного информатора, проживающего сейчас в США, проанализировала меры предосторожности, предпринимаемые для их защиты, на предмет слабых мест, а также попыталась оценить, насколько легко будет их разыскать при помощи страниц в соцсетях, информации, которой они делятся с родственниками, и других «зацепок».



Хотя причастность лично Владимира Путина к покушению на Скрипалей в Солсбери пока не установлена, американские чиновники опасаются, что российский президент «перейдёт от причинения беспокойства внутри Соединённых Штатов к организации других посягательств», упоминается в материале. «Нам нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что такое же провернут здесь — особенно с учётом вмешательства в выборы 2016 года и ситуации со Скрипалём», — заявил в интервью NYT бывший высокопоставленный сотрудник контрразведывательного подразделения ФБР Фрэнк Монтойя-младший.



Охота Москвы за информаторами набрала обороты примерно в то время, когда в связи с «аннексией» Крыма начали портиться отношения между Россией и Западом, констатирует обозреватель NYT. «После того, как Владимир Путин начал пытаться вновь заявить о мощи России, крупнейшее ведомство страны по военной разведке, так называемое Главное разведывательное управление или ГРУ, по некоторым данным, организовало целый ряд дерзких операций за рубежом, включая уничтожение над Украиной пассажирского лайнера и похищение электронных писем руководства Демократической партии США, ставшее важным элементом в кампании Росси по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года», — пишет автор.



Американские чиновники давно считали, что господин Путин, пусть он и пытает «глубокую антипатию к бывшим агентам разведки, помогающим ныне западным странам», вряд ли станет инициировать операции в США, однако после отравления господина Скрипаля списывать такую перспективу со счетов американские спецслужбы больше не могут, поясняет журналист.



Как рассказывают источники NYT, российское правительство уже не гнушается угрожать бывшим разведчикам, дабы заставить замолчать нынешних информаторов и отвадить остальных от мыслей о том, чтобы помочь западным агентствам. Так, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, в середине 90-х агенты управления обнаружили под днищем автомобиля одного из завербованных им российских разведчиков взрывное устройство; при этом, установить, должно ли оно было по замыслу Москвы сдетонировать или же просто «послужить жутким предупреждением», ЦРУ не удалось. «Угроза со стороны Путина в этом плане — реальна, и она повсюду, — рассказал в интервью NYT бывший агент контрразведки ФБР Майк Рочфорд, — Таково мрачное наследие почившего советского режима».



По словам сотрудников разведслужб, российские агенты используют самые разные средства для отслеживания бывших информаторов: многих из них — в том числе и упомянутого человека во Флориде — находят через страницы переехавших вместе с ними в США родственников в соцсетях; других ловят, пользуясь их тоской по дому или при помощи «наживок» в виде женщин-соблазнительниц. Именно так, например, заманили в Россию полковника Александра Запорожского, который «тихо жил в Мэриленде», но в начале 2000-х годов вдруг отправился по зову любви в Россию, где и был арестован; свободу он получил только в 2010-м в результате обмена шпионами между Москвой и Вашингтоном.



Когда за информатором, проживавшим во Флориде четыре года назад, прибыл российский оперативник, американцы долго не могли решить, нужно ли его задерживать: как объяснили журналистам NYT сотрудники ФБР, арестовать российского гражданина, прибывшего в страну легально, не так-то просто, а к тому же скорее всего заставит российскую сторону отменить операцию, в результате чего американская контрразведка не сможет получить ценные данные. По этой причине было решено ограничиться наблюдением за россиянином; это, впрочем, тоже «дело рисковое», поскольку подготовленные разведчики могут заметить «хвост», а если им удастся определить, как их заметили, это может скомпрометировать американские методы.



Как поведали источники NYT, на момент операции во Флориде Москва отправляла целые «тучи» вероятных оперативников по легальным визам, пытаясь таким образом внедрить на территорию США побольше сотрудников, работающих вне посольств, дабы ФБР было сложнее их отследить. В самом бюро подозревают, что эти россияне собирали секретные послания из тайников и собирали данные о возможных уязвимостях в инфраструктурных сетях США, отмечается в статье.



Центр переселения ЦРУ в каждый момент времени отвечает за более 100 информаторов, уточняет автор материала. Подопечным центра выдаётся американское гражданство и даётся возможность выбрать место проживания; как рассказывают бывшие агенты ЦРУ, многие из них останавливаются именно на Флориде. Решение о том, выдавать ли информаторам документы на новое имя, в ЦРУ принимают по ситуации — к примеру, в случае с россиянами, всё зависит от того, сколько Москва знает о конкретном информаторе и насколько им интересуются российские спецслужбы. Впрочем, как признаются источники NYT, прятать перебежчиков становится всё сложнее, в том числе — и из-за присутствия членов их семей в интернете.



За последние годы в США было переселено немало информаторов, отмечается в материале издания. Одним из них стал бывший российский разведчик, передавший Вашингтону важную информацию о Роберте Ханссене, экс-агенте ФБР, которого в 2002 году приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. ЦРУ почти два десятилетия назад переселило россиянина вместе с сыном в собственный дом на калифорнийском побережье, купило им автомобили марки BMW и выплачивало пособия на общую сумму в несколько миллионов долларов, говорится в статье.