Daily Mail Оригинал

DM: соблазнительное предложение — российская фирма приглашает туристов в Солсберийский собор

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спустя всего несколько часов после того, как главные подозреваемые по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, российская турфирма выпустила рекламу поездки в этот британский город, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, туроператор напомнил о том, как прекрасен этот памятник архитектуры осенью, добавив, что от Лондона туда можно добраться всего лишь за полтора часа.
DM: соблазнительное предложение — российская фирма приглашает туристов в Солсберийский собор
Reuters

Спустя всего несколько часов после того, как двое «наёмных убийц» заявили что они отправились в Солсбери не ради ликвидации двойного агента Сергея Скрипаля, а в качестве туристов, российская туристическая фирма начала рекламировать поездку в этот британский город, пишет Daily Mail.

«Ах, как прекрасен Солсберийский собор в это время года! Ну разве не стоит он того, чтобы прилететь в Солсбери аж из Москвы? Скорее покупаем билеты в Лондон, а оттуда всего полтора часа на поезде», — написала компания на своей странице в Twitter.
 
Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического газа «Новичок», заявили в интервью каналу RT о том, что в Солсбери они приехали только ради посещения Солсберийского собора и находящегося неподалёку Стоунхенджа.
 
По словам епископа Солсберийского Николаса Холтама, ему не известно ни о каких уликах, которые могли бы установить связь между россиянами и собором. Кроме того, он предположил, что Петрову и Боширову пошло бы на пользу посещение этого памятника архитектуры, в котором среди прочего присутствует экземпляр Великой хартии вольностей.
 
«Какая жалость, что они не провели в городе больше времени: они могли бы осмотреть собор, прославяющий любовь божью, где проходят регулярные службы ради вознесения сердец. Там также есть самый высокий шпиль и экземпляр Великой хартии вольностей, в которой говорится о верховенстве права и правосудия. Но они ничего этого не увидели, не правда ли?» — поинтересовался Холтам.
 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь осудила «убийц из России» после того, как они заявили, что они туристы, и назвала их версию событий «ложью и откровенной фальсификацией». По её словам, своим интервью подозреваемые «оскорбили умственные способности общественности» и «крайне издевательски отнеслись к жертвам» покушения.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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Великобритания интервью Россия Сергей Скрипаль Тереза Мэй турист
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