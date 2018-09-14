DM: соблазнительное предложение — российская фирма приглашает туристов в Солсберийский собор

Спустя всего несколько часов после того, как главные подозреваемые по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, российская турфирма выпустила рекламу поездки в этот британский город, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, туроператор напомнил о том, как прекрасен этот памятник архитектуры осенью, добавив, что от Лондона туда можно добраться всего лишь за полтора часа.

Спустя всего несколько часов после того, как двое «наёмных убийц» заявили что они отправились в Солсбери не ради ликвидации двойного агента Сергея Скрипаля, а в качестве туристов, российская туристическая фирма начала рекламировать поездку в этот британский город, пишет Daily Mail.

«Ах, как прекрасен Солсберийский собор в это время года! Ну разве не стоит он того, чтобы прилететь в Солсбери аж из Москвы? Скорее покупаем билеты в Лондон, а оттуда всего полтора часа на поезде», — написала компания на своей странице в Twitter.

Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического газа «Новичок», заявили в интервью каналу RT о том, что в Солсбери они приехали только ради посещения Солсберийского собора и находящегося неподалёку Стоунхенджа.

По словам епископа Солсберийского Николаса Холтама, ему не известно ни о каких уликах, которые могли бы установить связь между россиянами и собором. Кроме того, он предположил, что Петрову и Боширову пошло бы на пользу посещение этого памятника архитектуры, в котором среди прочего присутствует экземпляр Великой хартии вольностей.

«Какая жалость, что они не провели в городе больше времени: они могли бы осмотреть собор, прославяющий любовь божью, где проходят регулярные службы ради вознесения сердец. Там также есть самый высокий шпиль и экземпляр Великой хартии вольностей, в которой говорится о верховенстве права и правосудия. Но они ничего этого не увидели, не правда ли?» — поинтересовался Холтам.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь осудила «убийц из России» после того, как они заявили, что они туристы, и назвала их версию событий «ложью и откровенной фальсификацией». По её словам, своим интервью подозреваемые «оскорбили умственные способности общественности» и «крайне издевательски отнеслись к жертвам» покушения.