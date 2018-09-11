Mirror: британские власти заподозрили в «покушении» на Скрипаля ещё четырёх россиян

Источники британских служб безопасности сообщили Daily Mirror новые подробности об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По информации издания, в организации преступления участвовала группа так называемых «Чистильщиков», в которую входили шесть человек, в том числе Александр Петров и Руслан Боширов.
Daily Mirror стали известны новые подробности отравления в Солсбери. По полученной таблоидом информации, в «покушении» на экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали шесть человек.
Ранее британские власти сообщали, что после просмотра 11 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения им удалось установить личность россиян, причастных к преступлению. Были обнародованы фотографии и псевдонимы этих «профессиональных убийц из ГРУ» — Александр Петров и Руслан Боширов, напоминает издание.
Однако близкие к расследованию источники рассказали Daily Mirror, что помимо Петрова и Боширова в так называемую группу «Чистильщиков» входили ещё четыре человека. Их имена пока держатся в тайне.
По версии следствия, 2 марта Боширов и Петров прибыли в аэропорт Гатвик. Считается, что «группа поддержки» прилетела в Соединённое Королевство примерно в то же время. Как пояснил изданию источник, эти люди должны были следить за перемещением Скрипаля, пока Петров и Боширов «распыляли нервно-паралитическое вещество «Новичок» на ручку входной двери его дома.
Кроме того, остальные члены «Чистильщиков» находились поблизости на случай непредвиденных обстоятельств, например, автомобильной аварии с Петровым и Бошировым. В таком случае они должны были изображать обеспокоенных прохожих, чтобы подобрать ёмкость с «Новичком», утверждает издание.
За год до «нападения» на Скрипалей Петров и Боширов неоднократно посещали Великобританию. Таким образом они надеялись, что их поездка с целью «настоящего убийства» не вызовет подозрения, отмечает Daily Mirror.
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