Daily Express: британский парламентарий призвал «готовиться к войне» с Россией

Британский парламентарий Джейкоб Рис-Могг призвал сократить британские фонды помощи иностранным государствам, чтобы перестроить оборону страны и предоставить стране возможность противостоять угрозе со стороны России, пишет Daily Expess. При этом он призвал Британию начать «готовиться к войне» на фоне набирающего обороты конфликта с Владимиром Путиным.

Рис-Могг считает, что Лондон должен относиться к России как к противнику по холодной войне после того, как Великобритания озвучила свою позицию по поводу того, кто несёт ответственность за атаку в Солсбери, где попытались отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Как напоминает издание, в марте этого года 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Британский парламентарий Джейкоб Рис-Могг призвал власти перестроить «разваливающиеся» вооружённые силы Соединённого Королевства за счёт средств, которые выделяются в качестве финансовой помощи иностранным государствам.

По его словам, этот шаг срочно необходим с учётом всё более конфронтационных отношений между Лондоном и Москвой.

Ранее на этой неделе Соединённое Королевство заявило, что российское правительство «почти наверняка» стоит за атакой в Солсбери.

Такие союзники Лондона, как США, Франция и Германия, поддержали выводы британских властей, в рамках которых даже были опубликованы фотографии агентов, подозреваемых в проведении атаки с помощью нервно-паралитического вещества. Россия отреагировала на это, обвинив Британию в распространении откровенной лжи и добавив, что предоставленные Лондоном имена Москве ни о чём не говорят.