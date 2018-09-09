Sunday Times: Британия оставит свои войска в Германии ради сдерживания «российской агрессии»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон приказал сотням британских военных остаться в Германии для «сдерживания российской агрессии», пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванные источники. Глава оборонного ведомства решил отказаться от планов к 2020 году вывести с немецкой территории все британские силы.

В этом месяце на конференции Консервативной партии Уильямсон собирается выступить с резким предупреждением в адрес российского лидера Владимира Путина. Сделает он это на фоне заявлений руководителей армии и разведслужб о том, что после окончания холодной войны Россия ещё не была столько опасна, как сейчас.

Более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей не поедут домой в следующем году, как было запланировано ранее. Среди остающихся в Германии — инженерный полк, который является ведущим подразделением НАТО, использующимся при пересечении рек. Благодаря ему танки могут вступать в бой даже в тех районах, где были разрушены мосты.

Полк, на вооружении которого стоят машины-амфибии M3, действует под руководством не только британской армии, но и их немецких коллег из бундесвера.

Британская сторона также сохранит за собой полигон Зеннелагер близ города Падерборн. Этот объект используется для практики танковых сражений, а также для крупномасштабных манёвров с участием пехоты и бронетехники.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании планирует сохранить за собой депо для хранения бронетехники в Монхенгладбах, где можно разместить около 2 тыс. единиц бронетехники и грузовиков.

По словам официальных лиц британского оборонного ведомства, Уильямсон хочет отправить России и Германии послания. Первой — о том, что Британия даже после брексита будет верна делу защиты Европы, последней — о том, что Берлину следует увеличить инвестиции в оборону. Уильямсон убеждён: лучше уж британская военная техника останется «на линии фронта», чем будет ржаветь в Великобритании, пишет The Sunday Times.