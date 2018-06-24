Times: британского министра обороны обвиняют в организации «бунта» против Терезы Мэй

Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в «попытке устроить переворот» с целью отстранить от власти премьер-министра Терезу Мэй, пишет The Times.

Последняя, как отмечает издание, столкнулась с «бунтом» парламентариев-консерваторов, которые требуют увеличить расходы на вооружённые силы. По имеющейся информации, за британскими депутатами, которые угрожают проголосовать этой осенью против бюджета, стоит Уильямсон. Причём именно Тереза Мэй в ноябре прошлого года продвинула его с должности главного парламентского партийного организатора на пост главы оборонного ведомства Британии. Как сообщают, Уильямсон также заявил: «Я создал её, я её и сломаю».

Один из британских парламентариев-консерваторов обвинил министра обороны в намеренном создании проблем для того, чтобы реализовать свои властные амбиции.

«Гэвин Уильямсон проворачивает всё это — он руководит операцией», — заявил неназванный политик.

Между тем другой консерватор настоял на том, что угрозы проголосовать против этого бюджета были искренними.

«Если бы мне дали 15 минут с премьер-министром, я бы убедил её в том, насколько всё это серьёзно. Тут речь идёт о поддержании безопасности страны, поскольку в настоящий момент наша способность защищаться в серьёзной опасности», — сказал он.

Рядовые парламентарии, как напоминает The Times, на прошлой неделе были сильно возмущены тем, что Мэй отказалась давать обязательство сохранить за Великобританией статус «военной державы первого порядка», который подразумевает способность развернуть полный спектр ядерных и обычных вооружений, а также кибервойска. Политики опасаются, что правительство пойдёт на серьёзное сокращение расходов на вооружённые силы, чтобы профинансировать дорогостоящий план спасения Национальной службы здравоохранения.

Между тем источники в правительстве Британии предупредили о том, что страна рискует лишиться статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за сокращения размеров и потенциала британской армии. Существуют опасения, что в будущем всё активнее начнут звучать призывы передать место Соединённого Королевства в Совбезе какой-нибудь другой стране, например Индии, пишет The Times.

Кроме того, Великобритания также может уступить Франции и Германии первенство по расходам на оборону среди европейских стран, что станет ударом по позиции страны на мировой арене. Оборонный бюджет Британии составляет в настоящее время 37 млрд фунтов, к следующим выборам в 2022 году, как ожидается, он составит уже 40 млрд фунтов. При этом Германия в следующем году планирует потратить на военные нужды 36,5 млрд фунтов, а в 2025 её расходы возрастут до 60 млрд фунтов. Франция в этом году выделит на свои вооружённые силы 30 млрд фунтов, а в 2025 году её оборонные расходы должны составить 44 млрд фунтов.