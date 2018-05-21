Independent: вопреки призывам парламента Мэй вряд ли откажется от «золота Москвы»

Международный комитет палаты общин британского парламента обнародовал доклад «Золото Москвы», в котором призывает правительство Терезы Мэй ужесточить санкции против российских бизнесменов и компаний, якобы отмывающих деньги в Соединённом Королевстве, пишет The Independent. По мнению издания, официальный Лондон едва ли пойдёт на этот шаг, который может привести к оттоку капитала из Соединённого Королевства.

Правительство Терезы Мэй должно ввести новые санкции против олигархов и чиновников, «связанных с Владимиром Путиным», и принять законы для борьбы с «целым спектром наступательных средств» Кремля. С таким призывом выступил международный комитет палаты общин британского парламента, пишет The Independent.

«Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлём, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для нашей национальной безопасности. Поэтому борьба с этим должна стать приоритетной внешнеполитической задачей Соединённого Королевства», — утверждают британские депутаты.

В докладе под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании» парламентарии критикуют правительство за то, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери оно не смогло подкрепить свои обвинения в адрес Кремля убедительными действиями. По словам авторов документа, несмотря на «резкую риторику» премьер-министра, российские компании продолжают ввести дела в королевстве «как ни в чём не бывало».

Среди прочего комитет хочет, чтобы правительство запретило российским компаниям, находящимся под санкциями в других странах, участвовать в лондонских торгах. Депутаты требуют ввести ограничительные меры против «приближённых к Путину» людей и пресечь отмывание денег, уделив особое внимание владельцам элитной собственности в Великобритании и на подчинённых ей территориях.

«Средства, которые хранятся и отмываются в Лондоне, прямо и косвенно подпитывают кампанию президента Путина по свержению международной, основанной на правилах системы, подрыву наших союзников и расшатыванию взаимодополняющих международных сетей, которые поддерживают внешнюю политику Британии», — уверены парламентарии.

Между тем доклад не содержит какой-либо новой информации о российских деньгах или коррупции в Великобритании. В его основе находящиеся в публичном доступе материалы, а также заявления журналистов, учёных и исследователей, подчёркивает издание.

Кроме того, существует определённое сомнение, что правительство Мэй бросится расследовать и привлекать кого-либо к уголовной ответственности по этому вопросу. Необходимые для этого законы уже существуют, но используются нечасто.

На протяжении долгого времени британские власти «активно поощряют» приезжающих в страну богатых иностранцев. При справедливом исполнении нового закона судебному преследованию могут подвергнуться не только россияне, но и граждане других стран. Всё это, весьма вероятно, приведёт к оттоку капитала «во времена экономической неопределённости и тревоги, наступивших после брексита», рассуждает The Independent.

Издание также сомневается, что дальнейшие ограничительные меры получат международную поддержку. Британское правительство приостановило общение с Москвой на высшем уровне, но другие западные страны не последовали его примеру.

Не так давно Ангела Меркель встречалась с Путиным в Сочи, где среди прочего они обсуждали строительство газопровода «Северный поток — 2». На этой неделе с главой Кремля встретится французский президент Эммануэль Макрон. Более того, «популистская коалиция», которая вскоре должна сформировать новое правительство Италии, сообщила о своём намерении отменить антироссийские санкции, обращает внимание The Independent.