Independent: «супер-распознаватели» лиц провалили тест британских учёных

Британские власти регулярно привлекают к расследованию так называемых супер-распознавателей — людей, которые имеют отличную память на лица. В том числе они помогали установить личность россиян, подозреваемых в «отравлении» в Солсбери, пишет The Independent. Однако недавнее исследование показало, что из-за недостаточной проверки их способностей подобные специалисты склонны совершать ошибки, отмечает издание.

Работа «супер-распознавателей», которых привлекают к расследованию преступлений из-за их необычной способности запоминать едва увиденные лица, оказалась не столь безупречной, как считалось ранее, пишет The Independent.

По словам издания, полиция, спецслужбы и прочие госструктуры Великобритании регулярно пользуются услугами этих людей для поиска правонарушителей на записях с камер видеонаблюдения. В частности, не так давно стало известно, что они помогли британским властям установить личность двух россиян, якобы применивших отравляющее вещество «Новичок» в Солсбери.

Однако группа учёных усомнилась в точности «супер-распознавателей». Они обратили внимание, что существующие процедуры для выявления людей с подобными возможностями недостаточно эффективны и весьма ограничены. Основным примером чему служит «Кембриджский тест на запоминание лиц».

«До сих пор был недостаточно изучен вопрос о том, какие предварительные проверки и процедуры должны использоваться для определения людей, имеющих наивысший уровень. В то время как текущие процедуры склонны доверять данным, полученным в результате прохождения теста на запоминание лиц с единственной попытки», — пояснила один из авторов исследования, Эмма Портч.

Более того, по её словам, проблема заключается в том, что те, кто работает «супер-распознавателями», зачастую сами выдвигают себя на эту роль. А самоопределение не является надёжным показателем.

Портч и её коллеги проверили 200 человек, которые считали, что обладают превосходными способностями по запоминанию лиц. Но после прохождения трёх более подробных тестов 40% испытуемых не смогли полностью справиться с поставленными задачами, вызвав опасения относительно пределов их возможностей, отмечает издание.

Поэтому в свете новых данных учёные призывают проводить более тщательную проверку возможных «супер-распознавателей». Однако представители лондонской полиции отказались комментировать The Independent результаты исследования.