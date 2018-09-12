Sky News: подозреваемые по делу Скрипалей скоро заявят о себе публично — этого хочет Путин

Владимир Путин заявил, что российские власти нашли людей, которых Лондон обвиняет в покушении на Сергея Скрипаля. Президент России отметил, что эти люди могут сами рассказать свою историю общественности. По мнению корреспондента Sky News, в ближайшие дни подозреваемые должны заявить о себе, поскольку такой шаг может «спасти их жизни».

Президент Путин заявил, что личности двух мужчин, которых Великобритания называет подозреваемыми в отравлении Скрипалей, установлены. Президент России отверг утверждения о том, что эти двое — сотрудники российской разведки. По его словам, в них нет ничего криминального.



С нами на прямой связи наш корреспондент в Москве Лиза Холланд. Итак, Лиза, если он говорит, что в этих двоих нет ничего криминального, он, по-видимому, продолжает отрицать их причастность к отравлениям?



ЛИЗА ХОЛЛАНД, корреспондент Sky News: Да. Конечно же, русские подверглись большой критике, когда сказали, что не знают, кто эти двое. Великобритания говорила: «Послушайте, у вас один из лучших в мире аппаратов безопасности. Как же вы можете не знать, кто эти двое мужчин? Их видели в московском аэропорту, откуда они вылетели и куда прилетали по российским паспортам».



Теперь русские говорят: «Да, личности этих двух мужчин установлены». И, откровенно говоря, Адам, я думаю, многие скажут, что эти двое спасут свои жизни, если заявят о себе публично. Последние несколько дней я говорила с людьми в России… Не думаю, что сообщение об установлении личностей этих двух мужчин — большая неожиданность. Откровенно говоря, если бы их имена были неизвестны или не стали бы достоянием общественности, я думаю, многие с уверенностью предположили бы, что они мертвы. Заявив о себе публично, они, вероятно, спасут свои жизни: они будут под защитой российских властей, которые точно не удовлетворят никакие британские запросы об экстрадиции.



Заявление президента России Владимира Путина прозвучало на полях экономического форума на Дальнем Востоке России, в городе Владивосток. Он сказал, что русские установили личности этих двух мужчин. Он категорически отрицал, что они работают на какое-либо разведывательное агентство в России, — в этом их, конечно же, обвиняет Великобритания. Владимир Путин заявил, что в ближайшие дни они вполне могут заявить о себе публично и рассказать свою часть истории.



Скажем честно, если Владимир Путин намекнул, что им следует заявить о себе публично, чтобы рассказать свою часть истории, было бы недальновидно не предположить, что эти двое появятся на публике в ближайшие несколько дней.



На самом деле уже был такой прецедент. Два человека, разыскиваемые в связи с отравлением россиянина Александра Литвиненко в 2006 году, впоследствии появились на московской радиостанции. И в то время многие говорили, что этим поступком они спасли свои жизни — заявили о себе публично и таким образом оказались под защитой российских спецслужб.



Дата выхода в эфир 12 сентября 2018 года.