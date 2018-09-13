CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей

«Явно спланированное заранее» интервью российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в применении химоружия в Солсбери, получилось крайне «неуклюжим», и в представленное мужчинами «туристическое» алиби вряд ли кто-то поверит, полагает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Как подчёркивает журналист, единственное, что действительно подтверждает появление Петрова и Боширова на российском телевидении, — это тот факт, что они на самом деле существуют, вопреки тому, что ранее утверждала Москва.

И снова здравствуйте! С прямым эфиром из Гонконга — News Stream.



Два россиянина, которых обвиняют в покушении с применением нервно-паралитического вещества в Великобритании, поделились своей версией событий. Британская прокуратура предъявила мужчинам обвинения в связи с упомянутым отравлением — а они в четверг связались со спонсируемым Кремлём российским телеканалом и представили своё алиби. За тем, как развивается ситуация, следит из Москвы Мэтью Чанс, и он выходит сейчас с нами на связь.



Итак, Мэтью, мужчины, которых обвиняют в отравлении с применением «Новичка, появились в эфире российского телевидения. Как они объяснили, зачем они отправились в Солсбери?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Интервью у них получилось крайне занимательное — мужчины представили в высшей степени незаурядное алиби. Речь идёт о тех самых двух людях, Александре Петрове и Руслане Боширове, именно они появились в эфире государственного российского телеканала. Ранее в публичной обстановке мы их ещё не видели, по крайней мере с того момента, когда британские власти опубликовали кадры с камер наружного наблюдения, запечатлевших, как они два раза ездили в Солсбери: в день, когда произошло отравление при помощи «Новичка», и за день до него.



Они же в этом явно тщательно проработанном и довольно неуклюжем интервью российскому государственному телеканалу заявили, что ездили в Великобританию в качестве туристов, что в Солсбери отправились посмотреть достопримечательности — и не один раз, а дважды, — и задержаться в городе ни в одной из поездок больше чем на час не смогли потому, что шёл снег и на дорогах повсюду была слякоть и грязь.



Такова их версия событий — и, как я уже сказал, она крайне незаурядна. Послушайте небольшой фрагмент, чтобы понять, какие подробности они изложили в своём алиби.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, главный редактор RT: На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках по Солсбери, — это вы?



АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ И РУСЛАН БОШИРОВ: Да, это мы.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Что вы там делали?



АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Солсбери? Прекрасный город?



РУСЛАН БОШИРОВ: Да. Там есть знаменитый собор. Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит во всём мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, он знаменит своими часами — самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.



МЭТЬЮ ЧАНС: Ага, тот самый знаменитый 123-метровый шпиль, который, по всей видимости, стал для этих российских «туристов» «гвоздём программы» в Солсбери…



А я хочу сказать вот что: в такое алиби вряд ли поверят многие, и я подозреваю, что в него уж точно не поверят британские следователи. Британские чиновники уже заявляют, что не считают эти заявления хоть сколько-нибудь заслуживающими доверия.



И отмечу вот какой любопытный момент: это интервью стало первым моментом, когда мужчины появились на публике с того момента, как им были предъявлены обвинения в совершении отравления «Новичком» в Солсбери, и прежде всего оно служит подтверждением того факта, что речь идёт о настоящих людях, — ведь ранее российские власти отрицали даже то, что они вообще существуют. А кроме того, оно подтверждает, что они находятся здесь, в России, несмотря на ордера на их арест, полученные в Великобритании и Европе, Кристи.



И они избрали «туристическую» линию защиты — это действительно необычно. С прямым включением из Москвы с нами был Мэтью Чанс. Спасибо вам, Мэтью.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 сентября 2018 года.