Times: британский ресторан пригрозил судом липовым жертвам «Новичка»

Супружеской паре, которая, как сообщалось ранее, могла стать очередной жертвой российских спецслужб в Великобритании, угрожает судебный иск, сообщает The Times. По данным газеты, сеть ресторанов, в одной из точек которой стало плохо супругам, считает, что их заявления стали причиной убытков для компании.

Британская сеть ресторанов итальянской кухни Prezzo пригрозила судебным иском двум своим клиентам, которым в минувшее воскресенье стало плохо в одной из точек сети, расположенной в Солсбери, пишет The Times, ссылаясь на источник в компании.



Как напоминает обозреватель издания, из-за воскресного инцидента руководство компании было вынуждено закрыть ресторан в Солсбери до четверга из-за опасений, что клиенты — супружеская пара — были отравлены нервно-паралитическим веществом, как это произошло с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалём и его дочерью, на которых, по версии Лондона, организовали покушение российские спецслужбы.



Как поясняет автор статьи, в воскресенье супруги Алекс Кинг и Анна Шапиро посетили заведение Prezzo, расположенное в центре Солсбери, в пяти минутах ходьбы от ресторана Zizzi, где побывали Скрипали незадолго до того, как потеряли сознание. Находясь в Prezzo, Кинг и Шапиро почувствовали резкое недомогание, в результате чего центр города был перекрыт; позже полиция графства Уилшир, где расположен Солсбери, объявила, что ни Кинг, ни Шапиро не подвергались воздействию отравляющих веществ. Однако Шапиро, израильтянка российского происхождения, заявила в интервью британским СМИ, что её пытались отравить крысиным ядом «агенты президента Путина» за высказанную в его адрес критику, отметив, что её отец имеет звание генерала в вооружённых силах России, говорится в материале.



Британские СМИ выяснили, что Алекс Кинг является близким соратником британского афериста Эдди Давенпорта, приговорённого в 2011 году к восьми годам заключения за мошенничество. В частности, Кинга называли то «официальным представителем», то ассистентом Давенпорта, а в 2006-м он пришёл на премьеру пьесы «Любители истории» и, выдав себя за одного из актёров, побеседовал с принцем Чарльзом — а позже заявил, что сделал это на спор с Давенпортом, выиграв таким образом ₤100 тыс. Как удалось установить The Times, Кинг и Шапиро в прошлом зарегистрировали по домашнему адресу Давенпорта несколько юридических лиц; на настоящий момент все они ликвидированы.



По словам сотрудника Prezzo, который побеседовал с корреспондентом издания, в компании обсуждается целесообразность обращения в судебные органы в связи с тем, что действия Кинга и Шапиро привели к упущенной выгоде и убыткам из-за порчи продуктов в результате закрытия ресторана.



Один из посетителей ресторана, ставший очевидцем инцидента с Кинг и Шапиро, рассказал, что Шапиро вела себя «неадекватно» и, по всей видимости, пребывала в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. «Сначала мы подумали, что она днём перебрала и теперь пьяна, но потом она по какому-то поводу очень расстроилась, стала нервничать и рыдать. Мы думали, что она, наверное, поссорилась со своим парнем, — персонал её пытался успокоить. Парня я так и не увидел; как я понял, он уже был в туалете», — цитирует The Times посетителя, которого зовут Стивен Перри.



«Я подумал, что она пьяна или приняла наркотики, — её шатало, она всё время болтала, а потом рыдала. Она то садилась, то вставала, и вообще вела себя очень странно. В зале была женщина в инвалидной коляске, и русская блондинка подошла к ней и сказала: «Я сочту за честь посидеть рядом с вами». Это странновато, — также поведал Перри. — Ну а затем, как рассказали другие посетители ресторана, в зал вошли сотрудники скорой помощи, и друга этой женщины забрали из туалета, ему стало плохо».



Между тем заявления Шапиро частично опроверг её собственный отец Александр. Как рассказал Шапиро в интервью российской прессе, он служит не в армии, а в полиции, и генеральского чина не имеет. По его мнению, на дочь скорее всего надавили, чтобы «оболгать Россию и российского президента». Мужчина также отметил, что Анна вела «порядочную жизнь» в Израиле, а затем — в Англии со своим первым мужем, однако позже её на вечеринке «соблазнил» Кинг.