Times: из-за инцидента в Солсбери россиянкам не удастся блеснуть на лондонском балу

После отравления Сергея Скрипаля богатым россиянам уже не так рады в Лондоне. Как отмечает The Times, из-за трудностей с получением виз пришлось даже отменить ежегодный Русский бал дебютанток, несколько лет проходивший в одном из крупнейших бальных залов Европы.
«За развал отношений между Британией и Москвой поплатились русские дебютантки: их ежегодный бал в Лондоне был отменён, потому что богатые посетители не могут получить виз», — пишет The Times.
Как отмечается в статье, Русский бал дебютанток в «великолепном» особняке Grosvenor House в прошлые годы проходил под патронажем княгини Ольги Романовой, родственницы последнего русского царя. Мероприятие также посещала супруга принца Майкла Кентского. Заплатив за билет от ₤290 до ₤590, можно было увидеть «десятки женщин в белых бальных платьях, «выходящих» в высшее общество». Дебютантки «танцевали с мужчинами в кавалерийской форме в одном из самых больших бальных залов Европы», пишет The Times.
Однако после отравлений в Солсбери Великобритания стала «холоднее» принимать «олигархов». Поэтому в ближайшие два года бала не будет, говорится в статье.
«У русских большие трудности с получением виз, им часто отказывают, — приводит издание слова Элизабет Смагин-Меллони, организатора балов в Европе. — Эти люди могли бы без проблем получить шенгенские визы. Это нормальные представители среднего класса, они бывали на наших балах в Риге и Вене. В последний год ситуация сильно ухудшилась».
Многие россияне, планировавшие посетить Великобританию, не смогли получить визы, им пришлось сдать билеты и требовать компенсации, отмечает Смагин-Меллони.
«Большинство билетов мы продаём россиянам, а им трудно приехать в Лондон на бал, — сетует официальный представитель бала, Шарлотта Элис. — Уверена, что отравления не пошли на пользу».
Как отмечает The Times, правительство «пересматривает права более 700 богатых россиян на проживание в Соединённом Королевстве, стремясь уменьшить силу и влияние Кремля после отравлений в Солсбери».
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