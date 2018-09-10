Guardian: Лондон намерен ужесточить визовый режим для богатых россиян
Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Один из сценаристов фильма «Собибор» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.
В связи с приближением урагана «Флоренc» к Восточному побережью США военно-морские силы страны приняли решение о выводе 30 кораблей из Норфолка, штат Виргиния, куда, как ожидается, придётся удар шторма. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Музей Победы впервые будет одной из площадок международного фестиваля «Круг света» в Москве, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в его отношении после слов отца о якобы «введении гормона роста» в 2017 году.
Европейская внешнеполитическая служба прокомментировала несанкционированные акции, прошедшие 9 сентября в ряде городов России.
После победы над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, форвард сборной России по футболу Антон Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу команды над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону.
Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с предложением провести новую встречу. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Санкт-петербургский СКА победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали двух нетрезвых рыбаков с Украины, которые незаконно пересекли границу и причалили у берегов полуострова.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру центральных защитников в контрольном матче с национальной командой Чехии.
Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения россиянке Марии Бутиной и перевести её под домашний арест до начала процесса.
Кузьминский суд Москвы арестовал водителя Бекжана Сарбишева, наехавшего на автомобиле на группу людей возле кафе на юге столицы.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу в контрольном матче с национальной командой Чехии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в США с трёхдневным визитом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Североатлантического альянса у себя на сайте.
Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, ставших чемпионами мира по пулевой и стендовой стрельбе в южнокорейском Чханвоне.
В течение ближайшего года серьёзный экономический кризис в России маловероятен даже с учётом сильного давления извне. Вместе с тем не ожидается заметного спада и на сырьевых рынках.
Ракетный катер Р-60 Черноморского флота отразил нападение условных террористов, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Председатель постоянной комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина, который сказал, что Киев не допустит возобновления поставок воды на полуостров.
Министерство культуры России предложило ограничить показ фильмов зарубежного производства до 35% от общего числа сеансов за день. Соответствующий документ, содержащий поправки в законодательство, опубликовали на сайте ведомства.
Национальный олимпийский комитет США объявил о смене главы организации.
Счётная палата обнаружила нарушения в трёх вузах Татарстана на 8,5 млн рублей, сообщает «Реальное время».
Профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын говорил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину о готовности провести денуклеаризацию в течение одного года.
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Чехии в контрольном матче.
В Бразилии из тюрьмы строгого режима в результате бунта сбежали порядка 105 заключённых. Об этом информирует Estadao.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования по итогам матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины.
Постоянное представительство России в ООН запросило проведение заседания Совета Безопасности для обсуждения итогов встречи президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Дагестане в результате отключения на подстанции без электричества остались около 22,5 тыс. потребителей. Об этом информирует Министерство энергетики России.
Международная федерация тенниса (ITF) встала на сторону судьи Карлоса Рамоса в конфликте с американкой Сереной Уильямс во время финального матча Открытого чемпионата США — US Open.
Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал отставку правительства Судана.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Брюссель и Киев подпишут новую программу макрофинансовой помощи в сентябре.
Администрация президента США Дональда Трампа заявила о запуске кампании «максимального давления» на Северную Корею в связи с продолжением Пхеньяном курса на ядерное вооружение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх высокопоставленных официальных лиц США.
Полиция организовала проверку по факту поступления заявления гражданина Украины, сообщившего, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ударил его во время несогласованной акции в Москве.
Жители западных стран и России по-разному относятся к Китаю и оценивают его действия на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых французской компанией IFop и фондом «Общественное мнение» по заказу Sputnik.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём отношении к тому, что его бывший помощник Роман Пилипчук стал ассистентом Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате», перед очной встречей в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кемеровский Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшую неделю, сообщает ВашГород.ру.
Президент США Дональд Трамп своим решением продлил американское торговое эмбарго в отношении Кубы на год — до 14 сентября 2019 года.
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный увеличил преимущество своей команды в контрольном матче с Чехией.
Нападающий сборной России Алексей Ионов открыл счёт в контрольном матче с командой Чехии.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение шотландского политика, члена палаты общин Британии Кристин Джардин лишить телеканал лицензии на вещание.
Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет.
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини исключил нападающего Марио Балотелли из состава команды накануне матча Лиги наций с национальной командой Португалии.
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало об идеальном режиме дня для первоклассников, сообщает RIA56.
В 2019 году может быть утверждён проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена до аэропорта Внуково, сообщает kp.ru.
В центре Москвы планируют отреставрировать храм Николая Чудотворца в Клённиках, сообщает портал мэра и правительства.
В Ржевском районе Тверской области в ходе пиротехнических работ нашли ещё 25 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
Команда Черноморского флота стала победителем чемпионата Вооружённых сил России по футболу, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.