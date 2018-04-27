Times: Лондон выведет на чистую воду российских олигархов с грязными деньгами

Личности «коррумпированных российских олигархов», которые укрывают свои грязные деньги на заморских территориях Британии, теперь будут раскрыты в рамках законов, которые британские парламентарии собираются принять на следующей неделе, сообщает The Times.

Такие «налоговые убежища», как британские Виргинские и Каймановы острова, до сих пор отказывались следовать примеру Великобритании и раскрывать общественности личности тех, кто получает выгоду от активов, хранящихся под их юрисдикцией.

Сторонники новой инициативы заявляют, что секретность открывает возможность для отмывания денег, которое, в свою очередь, способствует преступности, коррупции и притеснениям, в том числе и в России.

После отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала принять более жёсткие меры против «дружков президента Путина», говорится в статье.

Как заявил консерватор Эндрю Митчелл, «Госпожа Мэй до сей поры призывает мир выступить против брошенного Россией вызова международным нормам. Но если она собирается выполнить свои обещания, то она должна убедиться, что грязные деньги, подогревающие худшие злоупотребления, не хранятся в любой точке мира под британским флагом».

С инициативой, требующей принудить заморские территории Британии и зависимые от британской короны земли реализовать к 2020 году реформу прозрачности, выступила лейбористка Маргарет Ходж. Как ожидается, британские парламентарии проголосуют по законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег во вторник, сообщает The Times.