Sky News: британские военные начали дезинфекцию в Солсбери

Британские военные начали операцию по очистке мест, связанных с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Sky News. Как отмечает канал, в ходе операции военные собираются взять для анализа пробы почвы, дёрна и брусчатки, после чего проведут обеззараживание в тех местах, где могли остаться следы отравляющего вещества.
Три армейских грузовика прибыли в Солсбери, чтобы начать операцию по очистке мест, связанных с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Sky News.
В районе торгового центра The Maltings, где были найдены жертвы отравления, британские солдаты выгрузили два больших металлических контейнера и мини-экскаватор. По всей вероятности, операция по очистке местности вокруг скамейки, на которой Скрипалей нашли без сознания, продлится несколько месяцев.
В ходе операции по обеззараживанию британские военные соберут пробы почвы, дёрна и брусчатки. После исследования проб, очистки и повторного тестирования все следы нервно-паралитического газа «Новичок» уничтожат. Контролировать операцию будет Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов.
По словам главного научного консультанта министерства Иана Бойда, в каждом из девяти мест, где могло быть осуществлено покушение на Скрипалей, могут по-прежнему оставаться следы «Новичка». В частности, речь идёт о двух пунктах первой помощи, полицейском участке, ресторане Zizzi, где обедали Скрипали, гараже, где стояла их машина, а также о доме сержанта Ника Бэйли, который также пострадал от отравления.
В доме жертвы, где, судя по всему, и было совершено покушение, а также в пабе Mill, куда заходили Скрипали, по-прежнему работает полиция, поэтому эти места будут очищены в последнюю очередь.
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