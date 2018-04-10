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ERR: российские олигархи потеряли за день $16 млрд из-за новых санкций
Из-за обвала на фондовом рынке после введения новых санкций США российские олигархи потеряли за один день около $16 млрд, сообщает ERR. При этом индексы на российских биржах упали, а капитализация российского фондового рынка снизилась на $13 млрд, отмечается в статье.
ERR: российские олигархи потеряли за день $16 млрд из-за новых санкций
Reuters

Информационное агентство Bloomberg подсчитало, что финансовые потери в понедельник, 9 апреля, понесли 26 из 27 богатейших россиян. Всего на фоне падения фондового рынка из-за введения новых санкций США они потеряли $16 млрд.

Самой большой суммы — $2,25 млрд — лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесён в санкционный список США. Следом за ним идёт президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи потери составили $1,37 млрд. На третьем месте — попавший под американские ограничения Виктор Вексельберг ($1,28 млрд), сообщает РБК. Что касается Олега Дерипаски, Bloomberg оценил его убытки в понедельник в сумму $905 млн, а совокупные потери с пятницы (когда США огласили новый санкционный список) — в сумму $2 млрд.
 
В понедельник, 9 апреля, индекс Московской биржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд рублей ($13 млрд).
 
Дата публикации 10 апреля 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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банкротство биржа валюта долг Запад ЛУКОЙЛ олигарх Россия санкции США финансы экономика
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