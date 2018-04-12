Bloomberg: встревоженные российские миллиардеры подыскивают альтернативу Британии

Внутренние и внешние силы, в том числе Вашингтон, призывают Лондон ужесточить контроль над средствами, поступающими из России, пишет Bloomberg. По мнению опрошенных изданием экспертов, подобные перспективы беспокоят живущих в Соединённом Королевстве состоятельных россиян, и они начинают задумываться о новых местах хранения своих денег.

В то время как США направили свой последний раунд санкций против дюжины российских «олигархов», внутри и за пределами Соединённого Королевства раздаются требования ужесточить контроль и избавиться от репутации места, где отмываются деньги, имеющие коррупционное происхождение, пишет Bloomberg.

Согласно оценке британского Национального агентства по борьбе с преступностью, каждый год в страну попадает более ₤90 млрд ($127,5 млрд), полученных преступным путём. Они подпитывают огромную индустрию риелторских компаний, юристов, банкиров и бухгалтеров. Многие подобные средства, поступающие из России, оказываются на рынке элитной недвижимости, отмечает издание.

По данным организации по борьбе с коррупцией Transparency International, примерно пятая часть всех «подозрительных покупок собственности» с 2008-го до 2015 год на сумму ₤729 млн совершалась россиянами. «С учётом уровня финансовых потоков, которые проходят через Лондон, вероятно, он является одним из крупнейших центров отмывания денег в мире», — полагает представитель неправительственной организации Бен Каудок.

Накануне заместитель министра финансов США Сигал Манделкер предупредила британские банки, что они столкнутся с «последствиями», если продолжат вести дела с попавшими в чёрный список российскими бизнесменами и компаниями. В результате правительство оказалось в «очень сложной ситуации», говорит глава Центра по изучению финансовых преступлений и безопасности при Королевском объединённом институте оборонных исследований Том Киттинг. По его словам, от Лондона ждут, что он сможет разобраться с «миллиардами фунтов незаконных российских финансов».

Власти Британии объявили о пересмотре 700 виз, выданных состоятельным россиянам. Кроме того, у них есть новый механизм борьбы со средствами коррупционного происхождения — это так называемые запросы на имущество неизвестного происхождения. В феврале регулирующие органы впервые использовали его, чтобы арестовать два объекта недвижимости стоимостью ₤22 млн, которыми владели неустановленные личности.

В прошлом году Управление по контролю за финансовой деятельностью оштрафовало на ₤163 млн банк Deutsche Bank. Немецкую компанию обвинили в переводе $10 млрд неизвестного происхождения из России на офшорные счета.

Эксперт адвокатской конторы Peters & Peters Майкл О’Кейн утверждает, что несколько россиян не так давно обратились к его фирме за советом. Он полагает, что из-за ухудшения отношений между двумя странами российские бизнесмены могут начать искать альтернативу Великобритании.

По словам издания, россияне, которые на протяжении долгого времени предпочитали Соединённое Королевство в качестве места для обучения детей и получения юридической защиты, были встревожены ещё до принятия американских санкций. Юристы двух живущих в Британии российских миллиардеров рассказали Bloomberg, что в последние месяцы их клиенты наняли ведущие аудиторские фирмы для проверки своих финансовых дел за 15-летний срок.

Один из самых видных российских миллиардеров в Британии, помимо Романа Абрамовича, — это Алишер Усманов, «который владеет поместьем Саттон Плейс» и 30% лондонского футбольного клуба «Арсенал». Представители бизнесмена подчёркивают, что вся его собственность была приобретена в строгом соответствии с законами Соединённого Королевства.

Владелец лондонского инвестиционного фонда с активами в размере $400 млн Андрей Якунин считает, что в Британии существует риск охоты на ведьм, но ниже, чем где-либо ещё. Сын бывшего главы РЖД и «союзника Владимира Путина» отрицает, что получал помощь от своего отца, и настаивает, что может предоставить информацию о своём бизнесе и происхождении средств «любому надзорному органу».

«Находящийся в изгнании» российский бизнесмен Андрей Бородин сомневается, что в чёрном списке Лондона окажутся «громкие имена». Ведь крупные предприниматели располагают «большим количеством адвокатов, советников и банкиров».

Вместе с тем, по мнению Бородина, россияне, весьма вероятно, будут подыскивать другие юрисдикции. «Они и дальше будут отправлять своих детей в британские школы, но не станут хранить здесь свои деньги», — рассуждает он.