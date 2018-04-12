CNBC: при Трампе Минфин США впервые сумел «показать зубы» России

Санкции против России наконец-то начали действовать, когда Вашингтон решил применять их адресно и смог нанести Москве удар «по самому больному месту», сообщает CNBC. Это должно стать уроком для остальных и показать, что ни один олигарх не может избежать экономического наказания «за участие в предполагаемых преступлениях» российских властей, подчёркивается в статье.

Президент Дональд Трамп почти восемь месяцев «затягивал с решением о введении карательных экономических мер» в отношении России, хотя закон об этом был принят конгрессом ещё в августе 2017 года подавляющим большинством. Поэтому последние ограничительные меры для многих стали неожиданностью, передаёт CNBC. По мнению экспертов, при Трампе Министерство финансов США впервые действительно «показало зубы» России. Это способно изменить правила игры на экономической и политической сцене и вызывает вопросы о том, как Москва отреагирует в дальнейшем, говорится в статье.

Когда после нескольких месяцев «кажущегося бездействия» администрация Трампа наконец ввела адресные санкции в отношении России, их эффективность показала, что Вашингтон сумел нанести Москве «удар по самому больному месту», отмечает CNBC. В частности, российские биржевые рынки и акции «пережили свой самый мрачный день с 2014 года» из-за опасений в финансовой среде: в понедельник индекс РТС, основной индикатор фондового рынка России, обрушился на 11,4%, а во вторник рубль упал по отношению к доллару на 4,5%, напоминает автор.

В результате российские рынки, которые многие инвесторы и держатели российских ценных бумаг до недавнего времени считали относительно «безопасными и надёжными», теперь «оказались во власти Минфина США», подчёркивается в статье: «Ввод в действие экономических санкций в пятницу стал его самым суровым — и самым непредсказуемым — шагом. Эти ограничительные меры должны стать сигналом о том, что ни один олигарх не может избежать экономического наказания за участие в предполагаемых преступлениях страны».

«Удар под дых» — именно так можно назвать вторичные санкции Вашингтона, которые угрожают наказанием физическим лицам и компаниям, не являющимся американскими и ведущими бизнес с попавшими под санкции структурами, точно так же, как они угрожали бы американцам, поясняется в статье. По мнению автора, это «особо мощная составляющая» новых санкций, введённых в отношении семи российских олигархов, 12 предприятий и 17 правительственных чиновников, которые были включены в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц Минфина США. Меры включают замораживание их американских активов и запрет на ведение бизнеса с фигурантами списка для американских физических лиц и компаний, сообщает CNBC.

По словам Макса Хесса, аналитика по политическим рискам консалтинговой компании AKE Group, принятый конгрессом закон «О противодействии американским противникам через санкции» также позволяет расширять ограничительные меры. И в зависимости от решения правительства США они в полной мере будут применяться «практически к любому — то есть ко всем, кто рассчитывает когда-нибудь использовать финансовую систему США, — так же как и к американскому физическому лицу или компании», пояснил эксперт в интервью CNBC. А значит, подчеркнул Хесс, всё это «очень серьёзно». В результате некоторые российские предприятия и бизнесмены, долгое время служившие «каналами» для потоков западных инвестиций в страну, сегодня сталкиваются с жесточайшими ограничениями, касающимися доступа на международные рынки. И резкое падение цен на российские активы «отражает растущие опасения, что следующим может быть кто угодно», говорится в статье.

В частности, «немедленным проявлением» воздействия этих мер, по мнению автора, уже стал уход генерального директора компании Glencore Айвана Глазенберга со своего поста из Совета директоров российской алюминиевой компании «Русал», которая принадлежит олигарху и «союзнику Путина» Олегу Дерипаске и теперь тоже находится под санкциями. Швейцарская компания Glencore, крупнейший в мире трейдер сырьевых продуктов, владеет 8,75% акций «Русала», бумаги которого после объявления Минфина США подешевели на 50%. И уход Глазенберга продемонстрировал, что «даже неамериканские компании могут теперь считать, что владеть российскими активами слишком рискованно», отмечается в статье.

Это доказывает эффективность «на редкость точного удара», нанесённого Вашингтоном по России, и последствия этого для иностранных инвестиций не остались незамеченными на внутренних рынках, передаёт CNBC. Американские санкции, которые, по словам управляющего директора TS Lombard Кристофера Гранвилля, напоминают по своему характеру «выстрел в упор», вызывают раздражение у инвесторов. Аналитики отмечают также, что в следующий санкционный список может попасть и любая другая российская компания, организация или олигарх.

Новые ограничительные меры для многих стали неожиданностью. И, по словам старшего аналитика по вопросам портфельной стратегии Тима Эша из Bluebay Asset Management, они являются «решающим фактором, способным изменить развитие ситуации и правила игры с точки зрения того, как следует рассматривать российские кредитные и рыночные риски», говорится в статье. По мнению экспертов, при Трампе Министерство финансов США впервые действительно «показало зубы» России — и это вызывает вопросы о том, как Москва отреагирует и что же будет дальше.

Санкции были объявлены администрацией Трампа в пятницу на основании того, что Министерство финансов США назвало «злонамеренной деятельностью России» во всём мире, включая военное участие на Украине и в Сирии, а также предполагаемые киберпреступления и вмешательство в выборы. Однако все претензии в свой адрес Кремль раз за разом отрицает, отмечается в статье. Пока Москва ответила на это заявлением, признав существование на рынке «сильных негативных тенденций», которые объяснила «эмоциональными последствиями» санкций, добавив, что «впоследствии будет определённая корректировка», напоминает CNBC.

Похоже, что ключевым оружием Вашингтона сегодня стала непредсказуемость, заключает автор. Ведь до сих пор риск введения санкций можно было в целом прогнозировать на основе конкретных действий, совершаемых Россией. «Этот принцип больше не действует. Правительство США продемонстрировало, что будет наносить по российским компаниям неожиданные прицельные удары в любой момент и без каких-либо конкретных причин, то есть основываясь не на конкретных, а на общих претензиях к России», — предупредил Кристофер Гранвилль в интервью CNBC.