NZZ: Латвия очистится от «грязных» денег российского олигархата

После банкротства одного из крупнейших институтов в Латвии, правительство в Риге решилось на радикальные меры по очистке своего финансового рынка от офшорных денег, сообщает Neu Zürcher Zeitung. Политики запретили банкам работать с фиктивными иностранными компаниями, не способными подтвердить наличие сотрудников и реального бизнеса. Главным образом власти страны хотят избавиться от обвинений в отмывании «грязных» денег российского олигархата, отмечает автор статьи Рудольф Херман.

После развала Советского союза в латвийском городе Юрмала осело большое количество представителей российского олигархата, пишет Neu Zürcher Zeitung. C 2004 года, то есть с момента вступления Латвии в Евросоюз, она стала для них идеальной площадкой, в том числе и для осуществления финансовых махинаций, отмечает автор статьи Рудольф Херман. Благодаря так называемым «золотым визам», которые можно было приобрести за скромную сумму в 150 000€, новые русские могли обзавестись «точкой опоры» в западной финансовой системе, а также правом на свободу передвижения по территории всего ЕС.

Сектор недвижимости в Юрмале стал играть в этих финансовых махинациях ключевую роль, рассказывает швейцарское издание. Через него деньги сомнительного происхождения попадали в легальные финансовые системы. Для осуществления такого рода операций в Латвии появилось большое количество так называемых офшорных банков. Именно они «доставляют сейчас сильную головную боль» местным властям.

В феврале американская служба по борьбе с отмыванием капиталов FinCEN обвинила латвийский банк ABLV, третий по величине финансовый институт в стране, в систематическом отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи. В результате ABLV отрезали от операций в долларах и таким образом по факту нанесли организации смертельный удар. В Риге забили во все колокола. Если в кратчайшие сроки не удастся устранить офшорный сектор, то вся финансовая система Латвии окажется в опасности, опасаются политики.

После скандала с отмыванием российских денег и крупного ограбления молдавского банка, Латвия не может позволить себе ещё больший репутационный ущерб. Чтобы спасти свой имидж, правительство в Риге решилось на внезапную атаку: в ходе ускоренного делопроизводства через парламент протолкнули закон о запрете работы с иностранными фиктивными компаниями, не способными подтвердить наличие сотрудников и реального бизнеса. Таким образом политики послали сигнал, что настроены на серьёзную борьбу с отмыванием денег.

«Но почему это заняло так много времени?» — задаётся вопросом издание. Ведь с момента вступления в ЕС, что и сделало страну столь привлекательным плацдармом для банков в постсоветском пространстве, прошло 14 лет. Очевидно, что органы надзора были недофинансированы и контроль осуществлялся недостаточно бдительно. «Проблему просто недооценили или не хотели замечать? — рассуждает Херман. — Кто напрямую или косвенно получал прибыль от сделок? Латвия — маленькая страна с политической и экономической элитой, в которой «все друг друга знают».

Некоторые эксперты полагают, что проблема не в самом латвийском законодательстве, а в нежелании государственного аппарата его соблюдать. Политики оживились только под давление со стороны США. По доброй воле или в силу необходимости — так или иначе обстановка в латвийском финансовом секторе определённо изменился, причём достаточно радикально, подытоживает автор.