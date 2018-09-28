Глава МИД Британии: при нынешнем поведении для России не будет комфортного места в международном сообществе

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WSJ: американский СПГ выведет Европу с энергетической орбиты Москвы Wall Street Journal
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ЕС инвестирует €1 млрд в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров
Совет стран Евросоюза поддержал план Еврокомиссии инвестировать около €1 млрд средств в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров, ещё €400 млн поступит от частных компаний.
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Лавров заявил, что Иран помогает бороться с терроризмом в Сирии
Иран помогает эффективно бороться с терроризмом на территории Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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«Нижний Новгород» победил «Арис» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов
«Нижний Новгород» одержал победу над греческим «Арисом» в ответном матче второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.
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Найдена пропавшая журналистка Znak.com
Журналистка Znak.com Ирина Крючкова, пропавшая три дня назад во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась, сообщает редакция издания.
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Лавров рассказал о совпадении позиций США и России по Сирии
Сохранение террористического очага в Сирии неприемлемо, в этом позиции российской и американской сторон совпадают, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT.
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УЕФА оштрафовал ФФУ за поведение болельщиков сборной Украины на матче Лиги наций с Чехией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) по итогам матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины.
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Эксперт оценил сообщения о возможной замене российских РД-180
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что компания Blue Origin владельца Amazon Джеффа Безоса станет поставлять для разгонной ступени ракет-носителей United Launch Alliance новые двигатели Blue Origin BE-4, которые должны заменить российские РД-180.
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WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2019 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещённых веществ и методов на 2019 год.
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Лавров в ответ на вопрос о фермерах из ЮАР пошутил о «вмешательстве» России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции ответил шуткой на вопрос журналиста о «намерении» России переманить фермеров из ЮАР.
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Захарова заявила, что США пытаются «похоронить» ядерную сделку с Ираном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на полях ГА ООН заявила, что ряд стран во главе с Соединёнными Штатами стараются «похоронить» иранскую ядерную сделку.
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«Авангард» прервал семиматчевую серию побед СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Лавров обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой двусторонние отношения и усилия для стабилизации обстановки в ЦАР.
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Адвокаты Роналду намерены судиться с немецким изданием, опубликовавшим обвинения в изнасиловании
Адвокаты нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерены подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес футболиста.
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Британские СМИ назвали российский Су-57 серьёзной угрозой
Британское издание Daily Mail назвало российский самолёт Су-57 «серьёзной угрозой».
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«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»
Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Премьер Греции призвал к «ценному диалогу» с Россией
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая на Генассамблее ООН, призвал европейские и евроатлантические институты развивать «ценный диалог» с Россией для борьбы с международными вызовами и кризисами.
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Лавров назвал единственный путь преодоления внутриукраинского конфликта
Полная и последовательная реализация минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН, является единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием
Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира, проходящем в голландском Эйндховене.
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Сироткин: я в любом случае буду бороться за каждую позицию
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что намерен бороться за каждую позицию в предстоящей гонке 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, проходящего в Сочи.
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В Нидерландах у подозреваемых в терроризме нашли 100 кг материалов для изготовления бомбы
Правоохранительные органы Нидерландов обнаружили после ареста семи подозреваемых в подготовке теракта большое количество материалов для изготовления бомб, сообщает The Straits Times со ссылкой на местную прокуратуру.
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Лавров призвал разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.
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СКА установил рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионатах России по хоккею
Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА установил новый рекорд по продолжительности сухой серии в матчах чемпионатов России по хоккею.
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В МИД Китая объяснили важность отношений с Россией
Соседство, экономическая взаимодополняемость и совпадение позиций по международным вопросам являются основными причинами для развития хороших отношений между Китаем и Россией, заявил глава китайского МИД Ван И.
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Сироткин о предстоящей квалификации Гран-при России: трудно загадывать, но всё выглядит не так плохо
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, проходящего в Сочи.
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Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии
Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций в Сирии с использованием химического оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на ГА ООН.
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Мадуро рассказал о «тотальной победе» Венесуэлы в ООН
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter рассказал о «тотальной победе» страны в рамках 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
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Фазель считает, что другие страны не станут соперничать с Россией за право принять ЧМ-2023 по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал достижение договорённости о проведении в Санкт-Петербурге чемпионата мира по хоккею 2023 года.
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СК привлечёт более ста человек к ответственности за преступления в Донбассе
Следственный комитет России привлекает к уголовной ответственности по делам о военных преступлениях в Донбассе более ста человек, среди них и представители военного руководства Украины, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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В Сети появилось видео неофициальной церемонии посвящения Головина в «Монако»
Португальский полузащитник «Монако» Пеле опубликовал видеозапись неофициальной церемонии посвящения российского хавбека Александра Головина в игроки французской команды.
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Глава МИД Китая заявил об отсутствии угрозы со стороны России
Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия не представляет для страны какой-либо угрозы, подчеркнув, что отношения между государствами «очень хорошие».
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Анчелотти считает, что «Золотой мяч» должен всегда доставаться Роналду
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Карло Анчелотти высказал мнение о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B
Новейший самолёт F-35B разбился в американском штате Южная Каролина.
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В Facebook рассказали о затрагивающей 50 млн аккаунтов «уязвимости»
Американская компания Facebook заявила об «уязвимости» в одноимённой социальной сети. По словам специалистов, 50 млн владельцев аккаунтов пострадали от обнаруженной хакерами проблемы.
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Футболист «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Ираком и Бразилией
Пресс-служба сборной Аргентины по футболу опубликовала список игроков, вызванных на контрольные матчи со сборными Ирака и Бразилии.
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В ходе столкновений в секторе Газа погибли три человека
В результате столкновений в секторе Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля погибли три человека, 269 пострадали.
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Неизвестные сообщили о минировании поезда на вокзале в Киеве
Из поезда, следовавшего по маршруту Киев — Мариуполь, были эвакуированы более 700 человек из-за поступившего сообщения о якобы минировании состава. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Президент ЦАР поручил сотрудничать с Россией в деле о гибели российских журналистов
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера поручил службам оказывать содействие России в расследовании убийства российских журналистов.
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Женская сборная России одержала свою четвёртую победу на шахматной олимпиаде в Батуми
Женская сборная России обыграла национальную команду Германии в пятом туре шахматной олимпиады в грузинском Батуми.
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Мужская сборная России победила Перу на шахматной олимпиаде в Батуми
Мужская сборная России обыграла национальную команду Перу в пятом туре шахматной олимпиады в грузинском Батуми.
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Главы МИД России и Сирии высказались за отмену санкций против Дамаска
Главы российского и сирийского внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Валид Муаллем в ходе встречи в Нью-Йорке высказались за отмену введённых против Дамаска односторонних санкций.
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Загитова установила два новых мировых рекорда на турнире в Германии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
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В посольстве России назвали ситуацию вокруг дела Скрипалей «продуманной провокацией»
Посольство России в Великобритании считает ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «хорошо продуманной провокацией».
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В Сирии заявили, что террористы не дают жителям покинуть Идлиб
Гуманитарные коридоры в сирийском Идлибе работают, но террористы не дают мирным жителям покинуть территорию, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
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Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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ЦБ назвал признаки мошенничества с операциями по картам
Центральный банк России назвал признаки операций, которые должны быть приостановлены из-за того, что могут проводиться без согласия клиента.
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В Казани изберут меру пресечения задержанному за избиение подростка-инвалида
В Казани изберут меру пресечения мужчине, задержанному за избиение подростка-инвалида, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД России.
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СМИ: Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании
Американка Кэтрин Майорга обвинила нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в изнасиловании.
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В Крыму начали служебное расследование по недоработкам при реконструкции Митридатских лестниц
В Крыму проводят служебное расследование по недоработкам при реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, сообщает kp.ru.
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Неизвестный ранил ножом трёх прохожих в немецком Равенсбурге
В Германии в городе Равенсбург неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, сообщает полиция города Констанц, расположенного в той же федеральной земле.
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Комитет по разведке конгресса США одобрил публикацию материалов по «российскому делу»
Члены комитета по разведке палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержали обнародование расшифровок интервью, проведённых в рамках расследования так называемого российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.