Глава МИД Британии: при нынешнем поведении для России не будет комфортного места в международном сообществе

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Великобритания не приемлет применения химического оружия на своей территории сотрудниками российских спецслужб. По его словам, если Россия продолжит нарушать международные нормы, «цена будет слишком высока», и она не будет чувствовать себя комфортно в этом мире.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предположил, что в Москве могут размышлять над тем, насколько разумным поступком было отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Хант отметил, что во время «довольно сложной» встречи с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН они провели «честный обмен мнениями».

«То, что Россия даёт приказ двум агентам ГРУ применять химическое оружие на территории Великобритании, неприемлемо; такое случилось впервые, — подчеркнул глава МИД Великобритании. — Это очень серьёзный инцидент, и дело не в разногласиях между Россией и Великобританией. Существуют международные нормы, запрещающие использование химического оружия».

«Это самое ужасное оружие после ядерного. Недавно эти нормы изменились. Мы видели, как Асад использовал его в Сирии и как теперь Россия использует его на улицах Великобритании, — заявил Джереми Хант. — Если бы мы пришли к такой ситуации, в которой применение этого страшного оружия стало нормой, это было бы ужасным шагом назад для всего мира; мы не хотим, чтобы это случилось, — не только ради Великобритании, но и ради всего мира».

«Наше послание для России предельно ясно — если вы сделаете это, цена будет слишком высока», — отметил глава МИД Великобритании.

По его словам, он сказал Лаврову, что «такие страны, как Россия и Великобритания, должны выступать единым фронтом ради мира во всём мире».

Джереми Хант также предположил, что Россия почувствовала: ей «всё сошло с рук» в деле отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко в 2006 году, и поэтому не ожидала получить такой суровый ответ от Великобритании по поводу отравления в Солсбери.

«Они не могли ожидать того, что Тереза Мэй соберёт коалицию, в результате чего 153 российских шпиона будут изгнаны из столиц 28 стран по всему миру, — утверждает Хант. — Поэтому они заплатили очень высокую дипломатическую цену, но им нужно понимать, что они не будут чувствовать себя комфортно в этом мире, если продолжат вести себя так же».

Джереми Хант признал, что поведение Москвы находится «на вершине списка» вызовов, с которыми ему как главе МИД приходится сталкиваться, но он также подчеркнул, что «нет никакой вероятности войны» между Россией и Великобританией.