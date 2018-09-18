Кончен бал: дело Скрипалей отравило праздник дебютанткам из России

Ежегодно проводимый в Лондоне пышный бал русских дебютанток в этом году тоже пал «жертвой» дела об отравлении в Солсбери, пишет The New York Times. По словам организаторов, им пришлось отменить мероприятие из-за резкого ухудшения отношений и проблем с получением виз для участников, отмечается в статье.

В числе «жертв» отравления в британском Солсбери, кроме бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, оказался также и пышный «бал русских дебютанток», который проводится в Лондоне каждый год, сообщает The New York Times. В целом это был «очень волнительный сезон» для живущих в Лондоне состоятельных россиян, поскольку они на себе ощутили последствия ухудшения отношений с Великобританией, подчёркивается в статье.

В частности, британское правительство уже пересматривает документы о предоставлении вида на жительство по инвесторским визам, которые до 2015 года успели получить около 700 «россиян со связями», сообщают местные СМИ. Власти также пообещали чаще применять положение о «богатстве необъяснённого происхождения», которое позволяет Великобритании «замораживать» активы лиц, которые не в состоянии юридически обосновать источники своих доходов. А в будущем году парламент может проголосовать за принятие закона, требующего от владельцев недвижимости регистрироваться под своими подлинными именами. Примерно у 40 тыс. зданий в Лондоне сейчас анонимные собственники, и эта недвижимость зарегистрирована через находящиеся в оффшорной юрисдикции компании. Такая система была призвана обеспечивать секретность, но вскоре ситуация может измениться, поясняет The New York Times.

Но в «Лондонграде», как называют местную русскую общину, пока ещё не очень ощущается эффект от всех этих мер, подчёркивается в статье. В частности, агент по недвижимости, продающий шикарное жильё на северо-западе Лондона, рассказал в беседе с корреспондентом, что за последние полтора года русские стали «ещё активнее скупать» дорогую недвижимость. По его мнению, это может быть связано со снижением курса фунта. В то же время его клиенты отмечают «определённые неудобства» — например, участившиеся за последнее время обыски частных самолётов, прибывающих из России. «По правде говоря, сотрудники иммиграционной службы и русские, все они хорошо понимают, что проходить через эти препоны и трудности необходимо, потому что этого требует политическая ситуация, а правительство обязано принимать некие меры, дабы было видно, что оно пытается обуздать путинских дружков», — заявил Абрамсон в интервью The New York Times. По его словам, «близкие к Кремлю» бизнесмены уже вложили огромные средства в Британии, а их дети учатся здесь в элитных учебных заведениях, и это вряд ли изменится: «Разницы никакой нет. Жизнь у русских продолжается».

Тем не менее традиционный бал, который обычно проводят в ноябре и где «в атмосфере дореволюционной ностальгии дочерей бизнесменов советского происхождения вводят во взрослое общество», в этом году не состоится. Лингвист из Вены Элизабет Смагин-Меллони, которая организует эти балы с «выходом в свет» для состоятельных россиян, решила отменить шестой бал в Лондоне из-за «исключительно враждебной атмосферы», связанной со шпионским скандалом, поясняется в статье. По её словам, гости, которые собирались приехать на бал из России, уже пожаловались на трудности с получением британских виз. Смагин-Меллони организовала первый «бал русских дебютанток» в Москве в 2003 году, а затем расширила масштабы этого мероприятия и стала проводить балы в Риме, французском Биаррице и немецком Баден-Бадене. Согласно требованиям организаторов, все участники этого мероприятия должны предстать перед публикой в униформе в военном стиле с золочёными галунами и в вечерних платьях с диадемами. Девушки проходят специальный отбор, а цена билетов обычно варьируется от $380 до $780, в зависимости от расстояния до танцпола, пишет The New York Times.

По словам Элизабет Смагин-Меллони, её цель как организатора состоит в том, чтобы перенести участников «в последние годы царской России» и помочь им ощутить свою историческую принадлежность, поскольку их «лишили» этого периода в истории за более чем 70-летнее коммунистическое правление: «У них нет корней. Они были лишены своих корней». Она пристально следит за ситуацией вокруг расследования, говорится в статье. В марте, когда на скамейке в городе Солсбери нашли в полубессознательном состоянии Скрипаля, Смагин-Меллони заметила «резкий рост антироссийских комментариев» на страничке бала в Facebook. «Извините, что так говорю, но они все сошли с ума с этой политикой», — подчеркнула она в интервью The New York Times.

По её словам, с такими серьёзными проблемами она столкнулась впервые с того момента, как начала организовывать эти мероприятия. В итоге организаторами было принято окончательное решение отменить бал на фоне резкого ухудшения обстановки и участившихся жалоб со стороны потенциальных гостей, отмечается в статье. «Я здесь не обсуждаю политику. Нравится мне Путин или не нравится — это не тема для обсуждения. Мы не должны превращать нормальные человеческие отношения в политическую проблему», — пояснила Смагин-Меллони в беседе с журналистами. Пока же она решила переключить внимание на Китай, который, по её словам, «более страстно» мечтает о венских балах. Тем не менее она надеется возобновить бал русских дебютанток в Лондоне через год или два, когда отношения между Британией и Россией улучшатся. «Довольно часто ситуация очень быстро меняется, так что к власти может прийти другой политик — может быть, Тереза Мэй уйдёт, может, будет новая партия», — заключила Смагин-Меллони в интервью The New York Times.