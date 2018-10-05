«Из России с любовью»: в Солсбери пройдёт фестиваль русской классической музыки

В церкви святого Мартина в английском городе Солсбери устроят фестиваль русской классической музыки под названием «Из России с любовью», сообщает Independent. Организаторы уверяют, что мероприятие не имеет никакого отношения к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, его дочери и ещё нескольких человек, а неудачный выбор названия связан с совершенно иными обстоятельствами.
В церкви святого Мартина в Солсбери пройдёт фестиваль русской классической музыки под названием «Из России с любовью», сообщает Independent. При этом всего несколько месяцев назад в этом городе был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь и ещё несколько человек, напоминает издание.
Своё название фестиваль позаимствовал у одноимённого фильма о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде. На постерах с рекламой мероприятия изображён флаг России и большое сердце. В музыкальную программу войдут сочинения российских композиторов Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. Место, где пройдёт мероприятие, находится недалеко от дома Скрипалей и той самой скамьи, где экс-шпиона и его дочь нашли без сознания в марте этого года.
Один из организаторов концерта Джилл Болтон сказала, что ей лично не очень понравился «отталкивающий» дизайн постера, но никто не жаловался. Она пояснила, что программа предстоящего концертного сезона была расписана на год вперёд и проведение фестиваля никак не связано с отравлением Скрипалей.
Тематика мероприятия была выбрана из-за того, что русская музыка «действительно неплохая», отметила Болтон. Организаторы надеялись, что подборка композиций из известных балетов понравится широкой аудитории. Сама же музыка была сочинена задолго до всех конфликтов в XIX веке, напомнила она.
«Жаль, что мы выбрали такое название. Сама по себе музыка никак не связана с этим (последними событиями. — RT). Она довольно жизнерадостная. Я надеюсь, люди не обратят внимания на название и вместо этого ознакомятся с музыкальной программой», — прокомментировала ситуацию организатор фестиваля.
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