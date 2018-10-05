Times: убийства, пытки и изнасилования — агентам MI5 можно всё, если во благо родины

Агентам и информаторам Службы безопасности Великобритании (MI5) было тайно разрешено совершать преступления на территории страны на протяжении почти тридцати лет, сообщает The Times. Как отмечает издание, эти подробности вспыли на слушании по делу, возбуждённому союзом правозащитных организаций, который утверждает, что такая политика нарушает основные права человека.

Как стало известно из судебного заседания в Верховном суде Великобритании, агентам и информаторам Службы безопасности (MI5) было тайно разрешено совершать преступления на территории страны на протяжении почти тридцати лет, сообщает The Times.

«Секретная и скрытная» политика могла позволять MI5 принимать участие в «убийствах, пытках, сексуальных домогательствах или других серьёзных преступных деяниях», если она считала, что это отвечало общественным интересам.

Как пишет издание, санкционирование уголовных преступлений было впервые признано в британском суде, когда союз правозащитных организаций заявил, что эта политика является незаконной. По мнению союза, это может привести к нарушению основных прав человека, таких как запрет на применение пыток.

«Это тот случай, когда службы могут самостоятельно наделить себя иммунитетом от уголовного законодательства», — заявил адвокат, представляющий интересы союза, Бен Джаффи.

Эта политика была впервые публично признана в марте, когда Тереза Мэй опубликовала ранее секретный приказ, регулирующий преступную деятельность службы безопасности.

Приказ, который был обновлён и подписан премьер-министром в прошлом году, позволяет кураторам агентов MI5 разрешать своим подчинённым совершать преступления с целью сбора разведывательных данных, которые могут помочь расследованиям агентства, связанным с терроризмом и шпионажем.

Как отмечает британское издание, свежие подробности по поводу этой политики всплыли на слушании по делу, возбуждённому двумя правозащитными организациями из Лондона и двумя из Северной Ирландии.

«Мы хотим знать, существует ли правительственная политика, позволяющая агентам MI5 безнаказанно совершать серьёзные преступления, такие как пытки и убийства. Хотя наши разведывательные службы играют важную роль в обеспечении безопасности этой страны, из этого не следует, что агенты могут иметь право нарушать закон без ограничений. Если действительно существует такая правительственная позиция, правительство должно проинформировать о ней депутатов и общественность, а также сделать её открытой для юридического и парламентского контроля», — заявила Майя Фоа, глава «Reprieve», одной из правозащитных организаций.

Адвокат Джаффи на судебном заседании отметил, что политика «так или иначе» действует с 1990-х годов. Хотя эта тема не была затронута в суде, вполне вероятно, что уголовная политика была введена в силу, когда офицеры MI5 тренировали агентов во время конфликта в Северной Ирландии.

Согласно юридическим документам, поданным Беном Джаффе, эта ситуация имеет общественное значение, поскольку «в прошлом разрешение на участие в преступности агентами могло привести к серьёзным нарушениям основных прав человека».

Разведывательные агентства, МИД и МВД Великобритании утверждают, что детали политики не могут сообщаться публично по соображениям национальной безопасности, пишет The Times.