Tages-Anzeiger: каждый четвёртый российский дипломат в Швейцарии шпионит для спецслужб

Россия, как и другие страны, давно занимается шпионажем в Швейцарии, однако она ещё никогда не делала этого так активно и назойливо, как сейчас, утверждает швейцарская газета Tages-Anzeiger. По данным издания, более четверти дипломатического штата России в Швейцарии работают на спецслужбы временно или на постоянной основе, в связи с чем швейцарские власти уже в третий раз за год вызвали российского посла для объяснений и потребовали срочно прекратить шпионаж на территории их страны.

Дипломатический кризис из-за российского шпионажа — российского посла уже в третий раз вызвали для объяснений в Швейцарии, сообщает местная газета Tages-Anzeiger.

Как утверждает издание, российский шпионаж в Швейцарии стал крайне назойливым. Швейцарская медиакомпания Tamedia обнаружила проведение тайных операций против лаборатории Шпиц и антидопингового агентства в Лозанне, у которых теперь появились новые последствия.

Российского посла швейцарские власти ранее в этом году вызывали для объяснений уже дважды, напоминает издание. Весной это было связано с лабораторией Шпиц, которая, среди прочего, анализировала пробы по делу об отравлении Скрипалей. Пару недель назад усилились подозрения о том, что российский шпионаж в Швейцарии снова активизировался. Правда, в специальном отчёте по этому поводу не называлась конкретная страна — говорилось лишь об обоснованных опасениях Швейцарии относительно того, что более четверти дипломатического персонала являются сотрудниками спецслужб.

В течение полугода строились предположения, о какой именно стране шла речь. Как отмечает швейцарская газета, кандидатов было достаточно: Турция, Китай, Северная Корея, США и Россия. О каждом из этих государств можно утверждать, что «значительное число» сотрудников спецслужб работает под дипломатическим прикрытием. «Но сразу более четверти всего персонала в Швейцарии?» — поражается автор статьи.

Проведённые медиакомпанией исследования показали, что швейцарские власти в своём отчёте подразумевали именно Россию. На протяжении последних 27 лет, с самого начала своего официального существования, Российская Федерация шпионит в Швейцарии, однако до сих пор это никогда не происходило настолько безудержно, настаивает Tages-Anzeiger.

В итоге швейцарские спецслужбы сделали акцент на работе России и подсчитали количество российских агентов с дипломатическим паспортом. Выяснилось, что десятки официальных российских представителей в Швейцарии были или являются временными или постоянными шпионами. Некоторые начали свою «шпионскую карьеру» в других местах, некоторые — только с приездом в Швейцарию.

В посольстве в Берне, а также в консульствах в Женеве, Лозанне и Цюрихе у России сейчас находится 83 зарегистрированных дипломата. К этому числу следует прибавить неаккредитованный персонал, отмечается в статье. Активнее всего шпионы всех стран традиционно действуют в Женеве.

Для особо щекотливых операций из России прибывает подкрепление, уверяет швейцарская газета. Неделю назад издание сообщало о двух гипотетических агентах российского ГРУ, останавливавшихся в Женеве перед отравлением Скрипаля. Оба подозреваемых затем дали интервью на российском телевидении и утверждали, что в Женеву они приезжали по делам, чтобы купить спортивное питание. При этом оба россиянина неоднократно бывали в Швейцарии и задерживались там на продолжительное время, подчёркивается в статье.

Помимо этого, в Швейцарии проводилось множество российских шпионских операций, рассказывает Tages-Anzeiger. Они были нацелены на службы, занимающиеся расследованием острых международных случаев с Россией в главной роли, и касались лаборатории Шпиц, проводившей анализы по делу Скрипаля, а также ВАДА, организовывавшего в Лозанне секретные заседания по российскому «государственному допингу».

Швейцарские власти ещё некоторое время назад потребовали, чтобы Россия срочно прекратила свою шпионскую деятельность на территории Швейцарии, однако российское посольство назвало отчёт швейцарской стороны абсурдным и представляющим собой очередную попытку разжечь антироссийские настроения.

На данный момент три комиссии Федерального собрания Швейцарии интересуются развитием событий. «Меня не удивляет, что Россия шпионит в Швейцарии. Но меня удивляет, что более четверти дипломатического персонала задействованы в разведке», — заявил председатель комиссии по безопасности Вернер Зальцман. По мнению главы внешнеполитической комиссии Элизабет Шнайдер-Шнайтер, в такой ситуации вызвать посла недостаточно, но Швейцария не может решить проблему в одностороннем порядке, поэтому она надеется на участие международных организаций. Также официальные представители Швейцарии считают необходимым усилить защиту в сфере кибербезопасности и вкладывать для этого больше средств именно в эту отрасль, а не в развитие традиционных вооружений, сообщает Tages-Anzeiger.