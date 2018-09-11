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ЗН: Украина пригрозила швейцарским политикам санкциями за визит в Крым

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Посольство Украины осудило визит делегации политиков из Швейцарии в Крым. Как пишет «Зеркало недели», в ведомстве отметили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам санкционные меры.
ЗН: Украина пригрозила швейцарским политикам санкциями за визит в Крым
Reuters

Посольство Украины осудило «незаконный визит делегации из Швейцарии во главе с бывшим членом Совета кантонов Белзером в оккупированный Крым»*. Как пишет «Зеркало недели», согласно официальному сообщению посольства, этот шаг является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии относительно Крыма.

«Сожалеем, что в известной соблюдением верховенства права Конфедерации нашлись лица, которые дали себя инструментализировать российской пропаганде, пренебрегли законодательством другого государства и восторженно рассказывают о жизни в Крыму, где продолжают попираться права человека, продолжаются репрессии против крымских татар и украинцев», — говорится в заявлении посольства.

В ведомстве отметили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам санкционные меры.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
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