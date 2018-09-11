ЗН: Украина пригрозила швейцарским политикам санкциями за визит в Крым

21:58
Пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни
Пресс-атташе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» Олег Игрушкин умер в возрасте 48 лет.
21:53
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдёт 15 сентября в Коломне
Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдёт 15 сентября в Коломне, сообщает телеканал «360».
21:50
В Мексике готовы работать над отменой визового режима с Россией
Будущая мексиканская администрация намерена уделить внимание подписанию соглашения об отмене визового режима для граждан России и Мексики, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране.
21:41
СМИ: Рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.
21:37
На Урале проводят расследование из-за получения подростком травмы в школе
В Екатеринбурге проводят расследование инцидента, в результате которого 12-летний подросток получил травму в школе, сообщает URA.RU.
21:36
Власти США предупредили жителей страны об опасности урагана «Флоренс»
Власти Соединённых Штатов предупредили жителей страны об опасности приближающегося к Атлантическому побережью урагана «Флоренс». Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
21:34
Эксперт прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири»
Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири».
21:31
Комиссия УЕФА завершила инспекцию «Лужников»
Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершила инспекцию московского стадиона «Лужники» на предмет соответствия стандартам проведения матчей Лиги чемпионов.
21:27
Глава МИД Сирии рассказал, когда могут состояться переговоры между властями страны и оппозицией
Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал, в каком случае могут состояться переговоры между представителями властей страны и оппозиции.
21:23
Российские военнослужащие провели десантирование на учениях в Абхазии
Подразделения Южного военного округа и морская пехота Черноморского флота провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии, сообщает «Крыминформ».
21:13
Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019
Сборная России по футболу (U-21) потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче квалификации чемпионата Европы 2019 года.
21:12
Дина Аверина выиграла второе золото на ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом
Российская спортсменка Дина Аверина выиграла второе золото на проходящем в Софии чемпионате мира по художественной гимнастике.
21:11
Постпред Турции при ООН: операция в Идлибе приведёт к гуманитарной катастрофе
Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что полномасштабные военные действия в сирийском Идлибе приведут к крупной гуманитарной катастрофе в регионе.
21:02
Глава организации «Опора России» рассказал о важности развития экспорта в страны АТР
Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин рассказал о важности развития экспорта российской продукции на азиатско-тихоокеанские рынки.
20:56
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
20:48
Колобков: рассчитываем, что количество занимающихся футболом детей в 30 регионах вырастет на 25—30%
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что программа наследия чемпионата мира по футболу 2018 года предназначена не только для сохранения стадионов и созданной инфраструктуры, но и для привлечения детей к занятиям в футбольных секциях.
20:45
Кьеза подал в суд на Макгрегора из-за нападения на автобус в Нью-Йорке
Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза подал в суд на ирландца Конора Макгрегора в связи с травмами, полученными в ходе инцидента с нападением экс-чемпиона UFC на автобус с бойцами перед турниром в Нью-Йорке.
20:44
Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в конце сентября, которое пройдёт под председательством президента США Дональда Трампа.
20:37
В МИД России предостерегли США от опасных шагов в Сирии
Министерство иностранных дел России предостерегает Соединённые Штаты и их союзников от новых опасных шагов в Сирийской Арабской Республике, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
20:24
В РУСАДА сообщили о проходящей в агентстве прокурорской проверке
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о проходящей в организации прокурорской проверке.
20:22
Небензя призвал не подменять понятия при обсуждении антитеррористической операции в Идлибе
Россия призывает западных партнёров не «подменять понятия» в обсуждении ситуации в сирийском Идлибе, когда речь идёт об антитеррористической операции в регионе, а не «военных действиях», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
20:16
Австралийский велогонщик Деннис выиграл 16-й этап «Вуэльты», Закарин — 34-й
Австралиец Роан Деннис, выступающий за BMC, одержал победу на 16-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
20:11
Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании
Иранское консульство в иракском городе Басра продолжило работу в новом здании. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.
20:04
Колобков рассказал о схеме финансирования объектов ЧМ по футболу в ближайшие пять лет
Министр спорта России Павел Колобков рассказал о схеме финансирования стадионов и других объектов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, в ближайшие пять лет.
20:03
Россия продолжит вести диалог с Японией о безвизовом режиме между Сахалином и Хоккайдо
Россия продолжит работать над достижением безвизового режима между Сахалином и японским островом Хоккайдо, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин во время Восточного экономического форума.
20:01
Агент Трабукки рассказал о ходе переговоров с Терри по трансферу в «Спартак»
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как продвигаются переговоры о переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».
19:56
Постпред Ирана при ООН: военная операция США в Сирии незаконна
Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил о незаконности американской военной операции в Сирии.
19:55
Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:50
В МИД России заявили о важности сохранения условий для экспорта иранской нефти
Россия считает важным совместное с другими странами создание условий для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
19:39
Постпред Великобритании при ООН рассказала о способах разрешения ситуации в Идлибе
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала о способах разрешения ситуации в сирийском Идлибе.
19:37
Колобков: ответ на предъявленные российским биатлонистам обвинения будет дан в ближайшие 10—15 дней
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес четырёх российских биатлонистов.
19:36
Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге оценили вероятность участия Шараповой в 90%
Директор теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталья Камельзон оценила вероятность участия россиянки Марии Шараповой в предстоящем турнире.
19:32
Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в Подмосковье до нуля
Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что на следующей неделе в некоторых районах Подмосковья температура воздуха ночью может опуститься до нуля.
19:18
В МИД Турции сообщили о согласовании списков кандидатов в конституционную комиссию Сирии
В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что участники четырёхсторонних переговоров 10—11 сентября по Сирии в Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции.
19:12
Поклонская намерена провести проверку пяти депутатов Госдумы из-за возможных нарушений
Пять депутатов Госдумы будут проверены комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, об этом сообщила председатель комиссии Наталья Поклонская.
19:09
Медведева подтвердила, что выступит на чемпионате России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что выступит на чемпионате России.
19:08
Медведев заявил о необходимости контролировать реализацию закона о пенсиях
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.
19:04
Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос провёл выставочный матч в чемпионате Японии по футзалу.
19:00
Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2018
Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках Восточного экономического форума, сообщает ИА «Хабаровский край».
18:59
В Тверской области найдены останки 145 красноармейцев
В Тверской области участники международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» нашли останки 145 красноармейцев, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
18:59
Парламент Литвы запретил СМИ распространять информацию о способах совершения самоубийств
Парламент Литвы запретил средствам массовой информации распространять подробности о способах и мотивах совершения самоубийств, внеся поправки в соответствующий закон.
18:58
Инфляция в Самарской области составила 2,5% с начала 2018 года
Инфляция в Самарской области составила 2,5% с начала 2018 года, дефляция — 0,04%, сообщает «Реальное время».
18:58
В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем
В Сочи объявили экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на мэрию.
18:57
В Москве рассказали об интеграции новых станций метро с МЦК и железными дорогами
В столице рассказали об интеграции новых станций метро с Московским центральным кольцом и железными дорогами, сообщает газета «Вечерняя Москва».
18:56
В Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами
В Пермском крае назвали причину дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль наехал на пешеходов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
18:55
В Японии позитивно оценили встречу Путина и Абэ во Владивостоке
В японском Министерстве иностранных дел позитивно оценили встречу российского президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась во Владивостоке.
18:49
Небензя заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.
18:43
В ООН следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на МКС
Директор Управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта ди Пиппо заявила, что в организации следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на Международной космической станции.
18:37
СБР не будет препятствовать переходу трёх российских биатлонисток в сборную Украины
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подтвердил, что организация получила официальный запрос от Федерации биатлона Украины (ФБУ) на переход российских спортсменов в украинскую сборную.
18:36
Суд продлил домашний арест фигуранток дела «Нового величия» до 13 декабря
Фигурантки дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Анна Павликова и Мария Дубовик останутся под домашним арестом до 13 декабря. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, сообщает РИА Новости.