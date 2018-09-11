СТРАНА.ua: пьяные украинские моряки решили наладить контакты с крымскими рыбаками

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух пьяных украинских моряков. Как пишет «СТРАНА.ua», мужчины заявили, что, «выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками».

В Крыму сотрудники ФСБ задержали моторную лодку с двумя пьяными гражданами Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», мужчины были задержаны за незаконное пересечение границы.

«Утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымскими пограничниками задержаны два гражданина Украины. По их словам, они жители села Стрелковое Генического района. Украинские моряки были задержаны во время швартовки лодки к берегу. В лодке обнаружили 20 килограммов кефалевых видов рыб», — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

По данным пресс-службы ФСБ, рыбаки рассказали пограничникам, что, «выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками».

В ФСБ заявили, что граждане Украины задержаны на срок до 48 часов для установления их личностей, полного протрезвления и установления всех обстоятельств случившегося.