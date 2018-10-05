FAZ: нет смысла винить Россию во всех кибератаках мира — она такая не одна

Обвинения Нидерландов или Великобритании в адрес российских хакеров невозможно проверить, хотя они кажутся правдоподобными, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. При этом Россия — далеко не единственная страна, которая осуществляет операции в сфере кибернетики. Виртуальное пространство превратилось в новое поле боя, и постоянно сваливать всю вину на Москву бесполезно — вместо этого нужно позаботиться о кибернетической обороне.

Получить объективную информацию о тайных операциях в киберпространстве для широкой общественности невозможно, пишет ответственный редактор газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе. Работа спецслужб по своей сути должна быть тайной, а если дело касается интернета, то даже тот, кто подвергся кибератаке, зачастую не знает, кто именно на него «напал».

Поэтому когда Нидерланды утверждают, что застукали российских хакеров, или Великобритания говорит, что российские спецслужбы проводят масштабные кибероперации по всему миру, проверить это никак нельзя, подчёркивает автор статьи. Кроме того, это кажется вполне убедительным, потому что подвергавшиеся кибератакам цели, например, на Украине или в организациях мирового спорта находятся в сфере российских интересов. ОЗХО в Гааге тоже могла привлечь повышенное внимание Москвы в связи с делом Скрипалей, отмечает издание.

Однако становится ли Россия из-за этого «государством-изгоем», как считает британский министр обороны? По мнению немецкого журналиста, «цифровые войска Путина», конечно, нельзя считать невинностью во плоти, но в виртуальном пространстве в XXI столетии действуют не они одни. Западные страны тоже активно занимаются кибершпионажем, что пару лет назад показал, среди прочего, инцидент с АНБ.

Виртуальное пространство превратилось в дополнительное четвёртое измерение ведения войны, наряду с сушей, воздухом и водой, уверяет немецкая газета. Новизна заключается в том, что здесь «бои» постоянно ведутся даже в мирное время. Только в Германии каждый день осуществляются тысячи хакерских атак на предприятия и государственные учреждения. Значительную их часть следует приписывать иностранным спецслужбам, причём не только российским, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.

В том чтобы постоянно сваливать всё на Россию, мало пользы, считает автор статьи. В первую очередь, Запад должен позаботиться о том, чтобы обеспечить для себя соответствующие средства обороны в данной сфере. В НАТО это уже поняли.

Нет никаких сомнений в том, что отношения между Россией и многими западными странами сейчас складываются весьма сложно, продолжает немецкий журналист. Однако призывами к соблюдению «глобальных ценностей и правил» многого не добьёшься — уже хотя бы потому, что США пекутся о них всё меньше, отмечается в статье. «В обращении с Москвой сейчас помогает только реальная политика: сотрудничество, где возможно, сдерживание, где необходимо», — заключает Frankfurter Allgemeine.