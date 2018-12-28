Polityka: «аннексии» Белоруссии не будет — Москва и Минск опять договорятся

Срочный визит Александра Лукашенко в Москву не станет началом процесса «аннексии Белоруссии», уверяет польская журналистка Ягненка Вильчак. Какими бы ни были проблемы двух стран, опыт подсказывает, что спорные вопросы будут урегулированы. Тем не менее российский лидер решил вплотную заняться белорусским вопросом: в Москве не могут допустить политического и церковного разрыва с Минском, это стало бы для Кремля унижением, пишет она в издании Polityka.

«Аннексии Белоруссии не будет, по крайней мере в ближайшие месяцы. Но как это обычно бывает под конец года, в российско-белорусских отношениях стало горячо», — пишет в издании Polityka польская журналистка Ягненка Вильчак.

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу на государственном уровне, которая займётся выработкой договорённостей касательно дальнейшей интеграции, а также решением спорных вопросов, которые возникли между государствами. Такое сообщение поступило из Москвы, где встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко, рассказывает автор.

«На практике это означает примерно то, что по сути ничего в вопросе взаимных отношений не было решено окончательно, и то, что господа не устроили поножовщину. Не будет аннексии Белоруссии, по крайней мере в ближайшие месяцы. Это старый испробованный метод — создать комиссию, которая будет исследовать и договариваться», — объясняет она.

Обычно перед концом года отношения между двумя странами накалены, однажды были мысли заменить белорусские рубли российскими, что означало бы полную утрату суверенитета. В другой раз опасались включения Белоруссии в границы России. Каждый новый визит Лукашенко в Кремль интерпретировался как шаг на пути к интеграции. «Борис Ельцин хлопал Сашу по спине, принимал на красных дорожках». Лукашенко — так по крайней мере воспринимали его поведение, — понимал интеграцию как приход к власти в Кремле. «Однако быстро оказалось, что это большая ошибка. Может Ельцин и разрешал ему поддаваться иллюзиям, но было известно, что никто в России не согласился бы на президентство Лукашенко. Одна мысль об этом вызывает смех», — напоминает Вильчак.

Когда настало время Владимира Путина, Лукашенко понял где его место и поменял свой политический курс: он подчёркивал независимость Белоруссии и свою собственную. Он уже не хотел никакой интеграции, потому что та означала бы в свою очередь потерю президентского кресла. «Путину тоже не нужно было присоединение Белорусии. Минск и так был у него в кармане, потому что белорусская экономика и так была и продолжает быть по сегодняшний день абсолютно зависимой от российской. Без российских кредитов, дешёвой нефти и газа она не продержалась бы и года», — объясняет она.

Более того, Лукашенко умело лавировал и тогда, когда казалось, что страна обанкротится. Он всегда находил какой-то «источник энергии» и брал ситуацию под контроль. Он не обанкротился, хоть должен был, и не раз. Правда россияне уменьшили размер кредитов, но после уговоров вновь открывали карман. Им в принципе тоже не нужно было банкротство Минска. Это стало бы ужасным сигналом, что Запад берёт верх на Востоком, добавляет автор.

Лукашенко пользовался независимостью. Он не поддержал ни «аннексии» Крыма, ни вторжения в Донбасс, он не осудил однозначно «майдан», он то подмигивал Европе, то Москве. Он пользовался славой диктатора, которого не пускали в европейские политические салоны, но в принципе его это не волновало. Он подчёркивал, что Белоруссия стабильная и безопасная, заработки растут, производство растет, жизненный уровень тоже, в общем «всё супер». Милиция или армия не стреляют в граждан, так как в Киеве, а белорусы обожают мир любой ценой, даже если Лукашенко будет править бесконечно.

А факт того, что он организовал мирные переговоры по Донбассу, что он принимал ведущих европейских политиков, что Минск был на первых страницах газет, привел к тому, что он вернулся в салоны, и ему снова стали пожимать руку. «Но в конце концов какой из него диктатор в сравнении в Эрдоганом, который заточил в тюрьмах десятки тысяч людей? Никто не называет его диктатором. Следовательно какую диктатуру он проводит? Это демократия в чистом виде», — иронизирует польская журналистка.

Тем временем тайна белорусского экономического успеха основывалась главным образом на том, что Россия продавала Минску дешевую нефть, а перерабатывающие заводы в последствии продавали её на Запад по европейским ценам. Дешевый российский газ снижал расходы химического производства, стоимость минеральных удобрений, также продаваемых заграницу. Цены для частных получателей тогда не росли и это давало чувство стабильности.

Но сейчас, мало того что Путина перестало устраивать существующее положение дел, так он еще и решил положить конец дешёвым энергетическим продуктам, нефти, газу и потребовал быстрой интеграции. Лукашенко взял на себя это обязательство ещё в 1999 году, подписав тогда документ под объективами телекамер.

«Но это было когда-то. Сегодня Лукашенко возмущается, даже когда звучат угрозы или недовольство из Кремля. Он дерзко говорит и грозит, ставит условия, требует возмещения за возможные потери в плане ВВП. Он заявляет, что будет говорить с Москвой как с партнером, ведь в конце концов он имеет на своей территории российские базы и военное оборудование, следовательно, он тоже может повысить ставку», — подчёркивает Вильчак.

О готовности воплощать в реальность пункты договора от 1999 года Лукашенко не вспоминает. Более глубокая интеграция, то есть общая валюта, суды или другие инстанции, его на сегодняшний день совершенно не интересуют. «События, разворачивающиеся на Украине, дают повод задуматься, и Лукашенко явно делает из них вывод. Чему-то на протяжении этих лет в политике он научился», — добавляет автор.

«Почему именно сейчас Путин решил заняться отношениями с Белоруссией?», — задаётся вопросом журналистка. Возможно это реакция на ситуацию на Украине, которая покинула всевозможные общие организации, и вышла из договора и дружбе и сотрудничестве с Россией, но также и на поведение белорусского президента. Вскоре, если интеграция будет иметь место, Лукашенко не сможет демонстрировать более своей позиции по вопросу Крыма, потому что ему придётся придерживаться одной линии с Кремлём. «То есть, даже такой поддержки стоит лишить Порошенко», — уверяет Вильчак.

«Существует также вопрос отсоединения от Москвы Украинской православной церкви, что в свою очередь, болезненно повлияло на Кремль. А вдруг Белоруссия решит сделать то же самое? Это для Москвы не только финансовые потери, но также унижение. Этого Путин никак не хочет допустить. Он попробует предотвратить это путем интеграции? Или решит применить силу в отношении Лукашенко — не столько военную, сколько экономическую? Я допускаю, что рабочая группа, которую только что создали, предотвратит драматические события, вернёт положение дел на привычные рельсы. Ведь именно для этого её создали, поэтому пусть она совещается», — резюмирует в издании Polityka польская журналистка Ягненка Вильчак.