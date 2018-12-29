Polityka: современный россиянин превратился в циника без советского прошлого

Сегодня россиянин — это циничный индивидуалист, капиталист без своего государства, внутри которого ничего не осталось от homo sovieticus, пишет журналист Веслав Романовский. В издании Polityka он объясняет, что многие готовы работать, но социальные лифты закрыты. Разрыв между столицей и регионами растёт, а экономическое неравенство становится политическим. Перед россиянами всё ещё остро стоит задача создания справедливого и действенного государства, основанного на общественном договоре.

Антропологическая модель homo sovieticus уже более не нужна для анализа российской души. Сегодня после первой волны трансформации строя, россияне заняли лидирующее положение среди мировых индивидуумов, пишет в издании Polityka польский журналист Веслав Романовский.

Пассивность, патернализм, инфантилизм и уравниловка «советского человека» являются опровержением индивидуалистской этики современного капитализма, всё более популярной в России. Более того, исследования доказывают, что Россия является одним из наиболее индивидуалистских государств мира. Это следует прежде всего из подавления развития демократических институтов общественной жизни. «Начиная с 90-х годов прошлого века в России создавали либерально-демократическое общество, но в конечном итоге ставка была сделана на либерализм. В сокращенной форме и без демократии», — подчёркивает автор.

Главная задача состояла в создании рыночной экономики — в обеспечении экономического роста, конкуренции, побуждении людей к предпринимательству и убеждении их в том, что никто ими не займётся, если не сами собой не займутся. Россияне знают, что они не могут рассчитывать на помощь и сами должны себя спасать, подчёркивает журналист.

Результат? Радикальное отчуждение и отсутсвие веры в коллективные действия. Сегодня ключевым словом выступает «атомизация». В России доминирует агрессивный индивидуализм, который питается страхом и перерождается в жёсткую конкуренцию, взаимное недоверие и враждебность, добавляет он.

Второе ключевое слово — это цинизм. Оно чётче всего описывает ежедневную мораль, приводя к тому, что разговор об общих благах становится неуместным, а порой смешным. Эта этическая позиция является результатом отсутствия равновесия, недоразвития общественной жизни.

Мыслителем, который помогает понять современную Россию является Томас Гоббс, создатель теории общественного договора в XVII веке. Между людьми всегда имеет место война, а неограниченная центральная власть защищает их от самих себя и даёт безопасность, объяснял он.

Часто говорится о договоре между Кремлём и народом: народ отдаёт часть своих прав в обмен на стабильность, благополучие, геополитическую мощь. Но этот контракт не имеет много общего со сценарием Гоббса, потому что он предполагает автономию страны. Государство просто-напросто является самым сильным гангстером, который располагает самым большим количеством принудительных средств.



«Задача создания справедливого и действенного государства, основанного на общественном договоре продолжает стоять перед россиянами. Им пока что удалось лишь построить метафору», — добавялет он.

Циничный, распылённый, крайний индивидуалист в поисках своей идентичности. С 2014 года в особенности в противостоянии с Украиной. Для большинства это повод для мобилизации перед экраном телевизора, но есть и такие, кто едут туда с оружием. Много семей распалось на линии Россия-Украина. А сейчас имеет место распад Православной церкви. На этом основывается атомизация — когда учреждения общественной жизни слабы, очень легко натравливать одних на других.

То, что может обьединить крайних индивидуалистов, так это социальное неравенство. У элит есть столько денег, что они не знают, что с ними делать. Между столицей и регионами огромная пропасть. Всё больше людей спрашивает: «Почему я получаю меньше других, я что — хуже?»

В России царит убеждение того, что почти все социальные лифты закрыты. Многие готовы работать, но движение вверх заблокировано. Эту систему очень сложно поменять: богатые россияне в основном являются высокопоставленными чиновниками и не хотят отдавать власть. Экономическое неравенство становится политическим. И именно на этой почве россияне могут объединится, резюмирует в издании Polityka польский журналист Веслав Романовский.