Rzeczpospolita: Российские поезда поедут быстрее за счёт Абрамовича

Покинувший Великобританию миллиардер Роман Абрамович по всей видимости нашел новые территории для развития своего бизнеса, пишет польская Rzeczpospolita. Олигарх намерен заработать на проекте, который включён в список приоритетов Кремля: строительство высокоскоростных железных дорог, отмечает издание.

«Роман Абрамович садится в поезд. Олигарх готов инвестировать миллиарды в высокоскоростной железнодорожный транспорт в России. И он рассчитывает на прибыль», — пишет польская журналистка Ивона Трусевич в издании Rzeczpospolita.

Трассу Москва-Казань поезд должен проезжать со скоростью до 440 километров в час. При условии, что найдутся инвесторы, готовые выложить 1,7 трлн рублей. Одним из заинтересованных в инвестициях выступает Роман Абрамович и его партнеры из группы «Евраз», а также двух других европейских концернов. По предварительной информации они уже сделали предложение по поводу участия в проекте, рассказывает автор.

Высокоскоростная магистраль является одним из приоритетных проектов Кремля в планах на период до 2024 года. В самом большом по территории государстве мира действует самая большая в мире железная дорога. Её модернизация является ключевой для сохранения целостности государства, где климатические условия часто затрудняют передвижение самолётами. Железная дорога также значительно дешевле, и она доходит до многих мест, где поезд остаётся единственным транспортным средством.

В России уже есть составы, курсирующие со скоростью около 250 километров в час — «Сапсан» до Санкт-Петербурга и «Ласточка»*до Хельсинки. Сейчас планируется нечто еще более быстрое. В 2015 году китайцы были готовы профинансировать скоростную железную дорогу — до 459 километров в час, в сумме в $6 млрд. Сейчас, возможно, к ним присоединится «Евраз» — самый большой металлургический концерн России и одновременно самый большой поставщик железнодорожных рельсов, подчёркивает Трусевич.

Именно в поставках рельсов Абрамович и его компаньоны видят прибыль для своих концернов. В случае входа в проект группа получила бы, вероятно, эксклюзивное право на поставки рельсов и шпал, отмечает журналистка.





«Железнодорожная инвестиция была бы также возвращением Романа Абрамовича на российский рынок. Выдворенный из Великобритании олигарх должен искать новые территории для развития своего бизнеса», — резюмирует она в издании Rzeczpospolita.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).