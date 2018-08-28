Times: купив «Челси», Абрамович вписал своё имя в историю спорта

Если сравнить доходы не слишком крупных коммерческих предприятий с прибылью больших футбольных клубов, очень быстро становится ясно, что футбол не такой уж «большой бизнес», пишет обозреватель The Times Мэтью Сайед. И тем не менее Роман Абрамович вряд ли останется недовольным покупкой ФК «Челси», ведь она помогла ему «отбелить» имидж и вписать своё имя в историю спорта.

Многие фанаты лондонского футбольного клуба «Челси» смотрят на Романа Абрамовича с большой симпатией. И не без оснований — с тех пор как россиянин купил команду в 2003 году, он вложил в неё сотни миллионов, которые принесли «Челси» пять побед в национальной Премьер-лиге и одну в Лиге чемпионов УЕФА, пишет обозреватель The Times Мэтью Сайед.

По мнению автора, появление Абрамовича стало «переломным моментом» в игре, когда спортивные клубы из коммерческого или общественного превратились в «стратегический актив».

Сегодня повсеместно принято описывать футбол как «большой бизнес», но это, как доказали в своей книге «Почему Англия проигрывает»Саймон Купер и Стефан Шимански, неправда. Так, в 2016 году доход одной малоизвестной компании, занимающейся производством ленточного полотна для конвейеров, составил ₤1,59 млрд. Не так уж и много — крупнейшая британская компания Royal Dutch Shell заработала в 106 раз больше. Но если футбол — такой огромный бизнес, то сколько, скажем, заработал «Манчестер Юнайтед», который в 2016 году получил самую высокую прибыль в британской спортивной истории? Это была лишь треть от доходов конвейерной фирмы и меньше трети процента от показателей Shell.

Как отмечает журналист, по своим доходам «Манчестер Юнайтед» даже не вошёл бы в топ-70 компаний крошечной Финляндии. В 2016 году в 48 европейских футбольных клубов зафиксировали прибыль свыше €100 млн — столько за год зарабатывает один только гипермаркет сети Tesco. Такую огромную разницу в своей книге Купер и Шимански объясняют тем, что магазины делают прибыль от каждой продажи каждого товара на полке, а спортивный клуб — в первую очередь, «культурный институт», который живёт в умах и сердцах, передачах, журналах и многом другом. Но только команда не может получить от этого прибыль, никто не платит «Манчестеру» отчисления за право произносить его название.

Спортивные клубы получают прибыль от продажи билетов, прав на трансляции матчей, сувенирной продукции и прочего. Для малого бизнеса показатели будут считаться очень неплохими, но влияние футбола куда больше. Такой разрыв между культурной и коммерческой значимостью делает этот вид спорта, пожалуй, уникальным, комментирует Мэтью Сайед.

Роман Абрамович стал первым человеком, который использовал эту особенность футбола. Для бизнесмена «Челси» стал не столько частью «многогранного щита», который должен защитить его от возможных преследований российских властей, сколько способом «отбелить» его имидж. Деньги, которые олигарх вкладывал в клуб, по сути, не так уж и важны — Абрамовичу в первую очередь нужно культурное влияние знаменитой команды, а не её коммерческий потенциал.

И теперь, по наблюдениям автора статьи, подобные вложения средств стали тенденцией. Абу-Даби вкладывает миллионы в «Манчестер Сити», Катар — в «Пари Сен-Жермен», который уже пять раз выигрывал французское первенство. «Это не коммерческие решения. Это исламские диктатуры, у которых на счету сомнительные инциденты в отношении прав человека, пытаются использовать футбол, чтобы продвигать интересы стратегической обороны и отбелить свою репутацию», — уверен Мэтью Сайед.

Такая же история с официальным спонсором Лиги чемпионов «Газпромом», который, к примеру, в 2010 году спас от банкротства белградский клуб «Црвена Звезда». По мнению журналиста, за этим стояло стремление завоевать сердца жителей Сербии, которая играет ключевую роль в балканской стратегии компании. По словам автора статьи, подобных сделок сегодня в футболе немало, но самое интересное, что они действительно приносят желанные плоды.

Мэтью Сайед подчёркивает, что он уже давно выступает за специальный закон, который обязывал бы людей, желающих инвестировать в страну, доказывать, что их деньги не украдены и не были получены в виде взятки. По мнению журналиста, Великобритания уже заплатила за то, что не сумела понять, что она может стать «магнитом для отмывания денег», и это подорвало экономические интересы страны в долгосрочной перспективе.

А вот Абрамович своей покупкой явно останется доволен. Теперь, когда бы он ни решил продать клуб, он уже обеспечил себе статус выдающейся фигуры в истории спорта. Кто-то, может быть, и советует «следовать за деньгами», но с Абрамовичем или шейхом Мансуром ибн Зайд аль-Нахайяном стоит быть осторожнее. В данном случае дело далеко не в деньгах, напоминает автор.