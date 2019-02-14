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CNN: лидеры России, Турции и Ирана решают будущее Идлиба

Материал представлен в переводе ИноТВ
Главы России, Турции и Ирана обсуждают вопрос сирийского урегулирования в Сочи, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что главной темой переговоров станет вопрос будущего провинции Идлиб, которое вызывает острые разногласия Турции и России.

Лидеры России, Ирана и Турции встречаются в Сочи для обсуждения будущего сирийской северно-западной провинции Идлиб, где повстанцы продолжают противостоять правительству Сирии. С подробностями из Москвы Мэтью Чанс. Как вам кажется, о каком плане действий они договариваются?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Все эти вопросы обсуждаются. Конечно, лидеры коснутся вопроса будущего провинции Идлиб, вопроса, который вызывает споры, в частности, между Россией и Турцией. Россия выступает за проведение военных действий, чтобы восстановить контроль сирийского правительства над провинцией. Эта идея может не очень нравится Турции. В основном там обеспокоены тем, что полагают: как только США выведут свои войска с северных территорий страны, все должны одобрить создание там зоны безопасности, буферной зоны. Против этого выступают Россия, её союзники и правительство Сирии.

Проблема разногласий Турции, России и Ирана действительно довольно остро встаёт на четвёртой встрече лидеров стран для обсуждения будущего Сирии, которая проходит на юге России. И серьёзные разногласия касаются действий, которые должны последовать за выводом США своих войск. Остаётся неизвестно, когда это произойдёт, но как только войска будут выведены, весьма вероятно, начнётся борьба за территории между Турцией и Россией и её союзниками, Ираном и Сирией. Макс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года. 

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источник
CNN США Северная Америка
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