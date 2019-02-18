Иракский советник: всё, что американцы говорят о борьбе с терроризмом, неверно

США утверждают, что победа над ИГ* — решённый вопрос, однако иракский советник по безопасности Фалих аль-Файяд уверен, что это не так. По его словам, террористов удаётся оттеснить или обратить в бегство, но опасность остаётся. Иран он также считает не «оплотом терроризма», как полагают США, а помощником в борьбе с боевиками. Кажется, что весь нарратив американцев не соответствует истине, поделился аль-Файяд в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Говорить о том, что победа над «Исламским государством»* — вопрос «часов», как это делают США, неуместно, считает советник президента Ирака по вопросам национальной безопасности Фалих аль-Файяд. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он рассказал, что террористов, как правило, удаётся оттеснить с занятой ими территории, но не победить в полном смысле этого слова.

Когда Ираку удалось продвинуться в борьбе с боевиками ИГ на участке иракско-сирийской границы, из региона бежало порядка 20 тыс. человек. По убеждению Фалиха аль-Файяда, среди них наверняка было и много приверженцев ИГ, которые просто переместились в другие области. Во время крупных операций, например, в Мосуле, иракские военные порой находили после боёв очень мало убитых противников — другие, вероятно, просто сбежали.

По мнению иракского советника по безопасности, в Сирии по-прежнему есть области, куда бежали боевики ИГ. Так, в районе Идлиба радикальные исламисты всё ещё удерживают целый регион. Кроме того, они присутствуют и в других сирийских городах и более мелких поселениях — проконтролировать это невозможно, считает Фальих аль-Файяд. По его словам, все иностранные боевики ИГ из Германии, Франции или Великобритании, которые ещё не покинули Сирию, сейчас остаются в Идлибе.

Он также выразил опасение, что эти люди могут превратиться в следующее поколение нового движения «Аль-Каиды»**. По сведениям иракских сил безопасности, существует множество признаков того, что сейчас формируется новое подпольное движение. «Это новая опасность для всего мира, в том числе для Германии», — подчеркнул эксперт в интервью Der Spiegel.

По признанию Фалиха аль-Файяда, он понятия не имеет, о чём шла речь, когда вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности назвал соседствующий с Ираком Иран оплотом терроризма. Ирак и Иран крепко связаны своей историей и религиозными традициями, и как соседи они должны работать над дружественными отношениями.

«Иран также был единственной страной, которая помогла нам, когда у нас появилось ИГ, — подчеркнул иракский советник по безопасности. — Мне кажется, что весь нарратив американцев неверен. В нашем регионе, во всяком случае, в него верят лишь немногие. И, по моему впечатлению, европейцы тоже не прислушиваются к американцам».

Также Фальих аль-Файяд рассказал изданию, что Ирак обладает достаточным аппаратом безопасности, чтобы справиться с текущими проблемами. Не всё пока находится в идеальном состоянии, но уже удалось отладить работу полиции и военных и привести ополчение под эгиду государства. К тому же, джихадисты не найдут в Ираке тех, кто будет им рад. Ирак никогда больше не позволит втянуть себя в этническо-религиозные конфликты — это осталось в прошлом навсегда, заверил журналистов Der Spiegel Фальих аль-Файяд.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.