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El Periódico: США хотят свергнуть иранский режим по иракскому сценарию

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Варшавский саммит по Ближнему Востоку, хотя официально и был посвящён миру и стабильности в регионе, однако на деле был нацелен на то, чтобы «взять Иран на мушку», пишет El Periódico. Как отмечает издание, США при поддержке Израиля и Саудовской Аравии стремятся свергнуть неугодный режим в Тегеране, причём сделать они это хотят по сценарию, схожему с иракским.
El Periódico: США хотят свергнуть иранский режим по иракскому сценарию
Reuters
США упорно стремятся свергнуть режим в Иране с помощью Израиля и Саудовской Аравии по сценарию, похожему на иракский, пишет El Periódico.
 
Недавно в Варшаве состоялся организованный США саммит по Ближнему Востоку. И хотя официально он был посвящён миру и стабильности в регионе, однако его реальная цель заключалась в том, чтобы «взять Иран на мушку», говорится в статье.
 
На этом саммите, в котором участвовали представители 60 стран, планировалось опровергнуть доводы Евросоюза о необходимости сохранить подписанное с Ираном соглашение по денуклеаризации.  
 
В конференции участвовали суннитские автократии во главе с Саудовской Аравией, а также европейский «сектор ультра»: Италия, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. Также на саммите был израильский премьер Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Майк Пенс. Они оба навязывали точку зрения, согласно которой Иран — это региональная угроза.
 
«Зазвучали барабаны войны», — пишет El Periódico.
 
Как отмечает издание, повторяется сценарий, предшествовавший вторжению в Ирак в марте 2003 года. Никто не утруждает себя ни подбором синонимов, которые хотя бы чуть-чуть завуалировали происходящее, ни отказом от самой грубой лжи. Это полная копия того, что происходило перед операцией в Ираке.
 
Так, в 2002 году Нетаньяху, выступая в конгрессе США, «гарантировал огромные позитивные эффекты» для региона в том случае, если Саддам Хуссейн будет свергнут.
 
После этого конфликты в Ираке и Сирии унесли жизни сотен тысяч человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, произошло разрушение двух светских стран, появилось «Исламское государство»*.
 
Теперь Нетаньяху говорит, что после свержения иранского режима будет мир и демократия. На состоявшемся саммите в Варшаве он провёл встречи даже с руководителями тех арабских стран, с которыми Израиль не поддерживает дипломатических отношений. Это стало возможным благодаря работе «регионального и религиозного противника» Тегерана — Саудовской Аравии, с которой Нетаньяху, как пишет El Periódico, «идёт рука об руку» по многим вопросам. При этом Саудовская Аравия входит в число стран, которые больше всего заинтересованы в войне против Ирана, говорится в статье.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
El Periódico Испания Европа
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Биньямин Нетаньяху Европа Израиль Ирак Иран Майк Пенс Польша Саддам Хусейн Саудовская Аравия США
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