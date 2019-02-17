El Periódico: США хотят свергнуть иранский режим по иракскому сценарию

США упорно стремятся свергнуть режим в Иране с помощью Израиля и Саудовской Аравии по сценарию, похожему на иракский, пишет El Periódico.

Недавно в Варшаве состоялся организованный США саммит по Ближнему Востоку. И хотя официально он был посвящён миру и стабильности в регионе, однако его реальная цель заключалась в том, чтобы «взять Иран на мушку», говорится в статье.

На этом саммите, в котором участвовали представители 60 стран, планировалось опровергнуть доводы Евросоюза о необходимости сохранить подписанное с Ираном соглашение по денуклеаризации.

В конференции участвовали суннитские автократии во главе с Саудовской Аравией, а также европейский «сектор ультра»: Италия, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. Также на саммите был израильский премьер Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Майк Пенс. Они оба навязывали точку зрения, согласно которой Иран — это региональная угроза.

«Зазвучали барабаны войны», — пишет El Periódico.

Как отмечает издание, повторяется сценарий, предшествовавший вторжению в Ирак в марте 2003 года. Никто не утруждает себя ни подбором синонимов, которые хотя бы чуть-чуть завуалировали происходящее, ни отказом от самой грубой лжи. Это полная копия того, что происходило перед операцией в Ираке.

Так, в 2002 году Нетаньяху, выступая в конгрессе США, «гарантировал огромные позитивные эффекты» для региона в том случае, если Саддам Хуссейн будет свергнут.

После этого конфликты в Ираке и Сирии унесли жизни сотен тысяч человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, произошло разрушение двух светских стран, появилось «Исламское государство»*.

Теперь Нетаньяху говорит, что после свержения иранского режима будет мир и демократия. На состоявшемся саммите в Варшаве он провёл встречи даже с руководителями тех арабских стран, с которыми Израиль не поддерживает дипломатических отношений. Это стало возможным благодаря работе «регионального и религиозного противника» Тегерана — Саудовской Аравии, с которой Нетаньяху, как пишет El Periódico, «идёт рука об руку» по многим вопросам. При этом Саудовская Аравия входит в число стран, которые больше всего заинтересованы в войне против Ирана, говорится в статье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.