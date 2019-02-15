Wyborcza: ближневосточная конференция в Польше не принесла существенных результатов

Конференция по Ближнему Востоку в Варшаве с самого начала была противоречивой. И хотя её итоги оказались весьма размытыми и совершенно несущественными, американцы всё-таки сумели превратить её в фундамент антииранской коалиции, пишет Gazeta Wyborcza.

Ближневосточная конференция в Варшаве не принеслиа никаких существенных решений для региона. Самым большим успехом оказалось иранско-арабское сближение, написали в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Роберт Стефаницкий и Моника Рембала.



По её завершении организаторы конференции — главы дипломатии Польши и США — объявили о создании рабочих групп, которые займутся темами, затронутыми на конференции. Среди прочего это кибербезопасность, проблема распространения оружия и финансирование терроризма, перечислили авторы.



Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что их работа будет нацелена на выработку позитивной перспективы для всего региона в рамках как раз начатого «варшавского процесса».



Госсекретарь США Майк Помпео тоже не вышел за рамки общих фраз: «Мы будем продолжать мирный процесс». Он отметил единодушие участников конференции в отношении угрозы со стороны правительства в Тегеране. «Никто не защищал Иран», — добавил он.



Эта конференция с самого начала была противоречивой. В середине января, когда Помпео объявил о ней, он не скрывал, что основной темой станет Иран. Комментаторы сразу начали говорить о том, что это станет шагом к созданию Соединенными Штатами антииранской коалиции, поэтому они и направили на конференцию очень сильную делегацию, подчеркнули авторы.



«Если кто-то верил в то, что варшавская конференция не будет сосредотачиваться вокруг Ирана, то после речи Пенса он должен был утратить любые иллюзии», — добавили они. «Соединенные Штаты — это сила добра, а Иран — сила зла на Ближнем Востоке», — заявил вице-президент США. По его мнению Иран — самая большая угроза для мира и стабильности в регионе. Американец призвал европейцев отказаться от ядерной сделки с Ираном, а также подверг критике Францию, Великобританию и Германию за попытку уклониться от американских санкций. Европейцев критиковал и Помпео. А польский министр Чапутович старался сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы — он занимал нейтральную позицию в этом споре. «Различия позиций США и ЕС не настолько велики. Сотрудничество демократического мира необходимо, и мы должны привести к сближению позиций», — заявил он.



Американцы сообща подчёркивали, что о большом значении конференции свидетельствует то, что Израиль и арабские страны сидели за одним столом. Однако на конференции не присутствовали палестинцы, а значит, палестинский вопрос, который ранее являлся фундаментом враждебности между арабским миром и Израилем становится всё менее существенным, отметили журналисты.



Согласие Польши на организацию конференции поставило под удар ранее неплохие отношения Варшавы и Тегерана. На сообщения о планируемом мероприятии иранцы прореагировали решительным образом: вызвали польского посла, передали ему свой протест и отменили проведение Недели польского кино в Тегеране.



Чапутович заявил, что Иран не пригласили по известным причинам: из-за его позиции, — но при этом отметил, что Польша не исключает возможность дискуссии с этим государством, резюмировали в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Роберт Стефаницкий и Моника Рембала.