Эксперт: слова Трампа о военном вмешательстве — попытка «припугнуть» Мадуро

Вскоре после того, как стало известно о возможной отправке 5 тысяч американских военнослужащих в Колумбию, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность военного вмешательства в венесуэльский кризис, передаёт Fox News. По мнению эксперта из Брукингского института, за риторикой Трампа стоит желание «припугнуть» Каракас.
Всё началось с небрежной записи: «5000 военных в Колумбию». Это по соседству с Венесуэлой. Маленькая пометка в блокноте Джона Болтона. Вдобавок к этому президент заявил в интервью, что наше военное вмешательство не исключено.
С нами сегодня руководитель внешнеполитических исследований Брукингского института Майкл О’Хэнлон. Думаю, Майкл, они явно пытаются подать сигнал о том, что будут так или иначе добиваться отставки Николаса Мадуро. Но он в отставку не уходит! И мне хотелось бы знать, к чему всё это ведёт.
МАЙКЛ О’ХЭНЛОН, старший научный сотрудник Брукингского института: Очень хороший вопрос! Лично я не воспринимаю всерьёз идею о том, что режим в Венесуэле будут менять с помощью 5 тысяч американских военнослужащих. Как вы знаете, по численности населения Венесуэла примерно такая же большая, как Ирак или Афганистан. 30 миллионов. Чтобы свергнуть Саддама Хусейна, мы отправили (в Ирак. — ИноТВ) примерно 150 тысяч военнослужащих. Даже в Панаму, для смещения Мануэля Норьеги, мы отправили 20 тысяч военнослужащих — это было при Джордже Буше — старшем, в 1989 году.
Думаю, добиться каких-то значительных результатов на территории Венесуэлы с помощью 5 тысяч военнослужащих почти немыслимо. Можно представить себе что-то вроде старомодного рейда «коммандос» или переворота. Но это так рискованно! Всё должно пройти как по нотам. И я не вижу, чтобы администрация Трампа хотела идти на подобный риск.
Но, возможно, они не против того, чтобы режим Мадуро в Венесуэле поволновался. Сейчас, когда эта идея прозвучала, мы с вами её обсуждаем, что-то такое было в жёлтом блокноте Джона Болтона… По-моему, в жёлтом блокноте Джона Болтона говорилось об отправке войск в Колумбию, для помощи с наплывом беженцев, а не для вторжения в Венесуэлу. Но теперь, когда идея прозвучала, мне кажется, президент Трамп думает: «Почему бы этим не воспользоваться?». Если это немного припугнёт Мадуро, тем лучше. Это мои догадки касательно происходящего.
Похоже, это хорошие догадки. Я тоже задумывался о том, что, может быть, всё это неслучайно. Понимаете? Оставить там запись, чтобы об этом заговорили репортёры…
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