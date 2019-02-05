Колумнист Guardian: иностранная интервенция будет Мадуро только в помощь

Единственный, кому на пользу пойдёт вмешательство Запада во внутренние дела Венесуэлы, это её действующий президент Николас Мадуро, пишет британский журналист Саймон Дженкинсв The Guardian. Дженкинс полагает, что американские санкции и угрозы позволяют Мадуро в своей борьбе с оппозицией прикрываться патриотизмом.

США должны оставить свои планы по вмешательству во внутренние дела Венесуэлы, так как это может привести к весьма нежелательным для страны последствиям, пишет британский журналист Саймон Дженкинс в The Guardian.

Дело в том, что, по мнению Дженкинса, в настоящий момент единственное, что может спасти режим президента Николаса Мадуро, это — западное вмешательство. Ни что не может объединить страну, чем враг на её границах, и как бы венесуэльцы ни ненавидели Мадуро, те же чувства они питают и к США. Кроме того, в таком случае в ситуацию будет вынужден вмешаться Китай.

Несмотря на то что на протяжении 20 лет бывший и нынешний лидеры Венесуэлы Уго Чавес и Николас Мадуро разрушали некогда вполне мирную и процветающую страну, санкции и угрозы кровопролития со стороны США — контрпродуктивны. Они лишь играют на руку Мадуро, позволяя ему выставлять оппозицию агентами Запада и превращать инакомыслие в измену. Все эти действия американского президента Дональда Трампа позволяют Мадуро прикрываться патриотизмом.

Автор статьи полагает, что с утратой ООН своего авторитета, многие страны избрали стратегию вмешательства во внутренние дела других государств. Так, только за два года пребывания у власти Трампа он попытался повлиять на политику Ирана, Северной Кореи, Китая, Мексики, а теперь и Венесуэлы. Ни одна из перечисленных стран не представляла угрозу для США.

С того момента как кресло премьер-министра занял Тони Блэр и по сей день Великобритания находит «ничтожные оправдания» для нападения на Сербию, Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию, или введения санкций против России, Ирана и Мьянмы. Ни что из этого, по словам Дженкинса, не принесло выгоду стране, при этом цена последствий от подобных действий неисчислима.

Дженкинс отмечает, что может понять стремление помочь нуждающимся, и почему бездействие может быть болезненным и казаться бессердечным, однако, по его мнению, такая помощь редко идёт на пользу.

«Даже те государства, которые охватил политический кризис, являются суверенными. Они должны совершать и исправлять свои собственные ошибки, что будет способствовать укреплению таких стран», — настаивает журналист.

То давление, которое сейчас оказывают на Мадуро сами венесуэльцы, может привести к падению режима, и вмешательство извне — его единственная надежда, пишет Саймон Дженкинс в своей статье для The Guardian.