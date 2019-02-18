Welt: Трамп потребовал у европейских союзников принять пленных террористов ИГ

Европейские страны должны принять пленных бойцов «Исламского государства»,* являющихся выходцами из этих государств — такое требование выставил президент США Дональд Трамп в своём Twitter, сообщает Die Welt. Его слова также поддержал Майк Пенс, отметивший, что США хотят «вернуть своих солдат домой» и рассчитывают на содействие партнёров.

Дональд Трамп призвал своих европейских союзников принять и предать суду бойцов «Исламского государства», * являющихся выходцами из этих стран и находящихся в американском плену, пишет Die Welt. В противном случае США будут вынуждены их освободить, написал президент США у себя в Twitter. Послание было, в том числе, обращено и к Германии, поскольку среди пленных террористов есть и граждане ФРГ.

«Мы делаем очень много и тратим много средств. Теперь пришло время другим справляться с работой, которую мы так хорошо выполняем», — отметил Трамп. Кроме того, американский президент ещё раз подтвердил, что войска США будут выведены из Сирии после победы над халифатом.

Как отмечает издание, ещё за день до этого Европу уже призывали к большей ответственности в рамках конфликта на Ближнем Востоке: это сделал Майк Пенс, выступавший на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы хотим вернуть наших солдат домой. Поэтому мы просим другие страны посодействовать нам в этом и выделить необходимые средства, поддержку и людские ресурсы для того, чтобы обезопасить регион и не допустить, чтобы ИГ или любая другая террористическая группировка вновь усилились и взяли его под контроль», — приводит Die Welt цитату из выступления Пенса.

Издание напоминает, что Трамп уже давно объявил о выводе американских солдат из Сирии: это решение подверглось критике и пробудило беспокойство по поводу возрождения ИГ.

Между тем бойцы курдского ополчения, по их же собственным данным, окружили последних оставшихся террористов ИГ в деревне Багус, расположенной на берегу реки Евфрат. По словам одного из командиров «Сил демократической Сирии» Джии Фурата, джихадисты по-прежнему удерживают лишь небольшой район площадью около 700 квадратных метров.