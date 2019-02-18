Песков: США стали самой непредсказуемой страной в мире

Неопределённость намерений США в Сирии осложняет разрешение кризиса в регионе, отметил в интервью Hürriyet Daily News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, даже в случае вывода американских войск, присутствие США в Сирии в той или иной форме сохранится. Представитель Кремля также подчеркнул, что желающие сохранить Сирию страны должны иметь дело с президентом этой страны Башаром Асадом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью турецкому изданию Hürriyet Daily News по итогам саммита, посвящённого судьбе Сирии, в Сочи. Как отмечает газета, беседу с журналистом Песков вёл на турецком языке.

По мнению главы кремлёвской пресс-службы, саммит с участием России, Турции и Ирана прошёл успешно, отметив, что три гаранта мирного разрешения сирийского конфликта продолжают диалог в позитивном ключе. Тем не менее, по его словам, ситуация в регионе остаётся «неопределённой» из-за неясных намерений Соединённых Штатов.

По словам Пескова, все участники саммита выступают за территориальную целостность Сирии и готовы сделать всё возможное, чтобы защитить её. При этом, «все считают требования Турции в области безопасности обоснованными», — отметил представитель Кремля, добавив, что турецкая сторона может на законных основаниях проводить военные операции на приграничных территориях, согласно Адансокму соглашению между Анкарой и Дамаском. «Законные основания очевидны, и необходимости в создании новых нет», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента, имея в виду требования Турции о создании «зоны безопасности» на севере Сирии.

Песков также обратил внимание на опасность, которую представляют террористические группировки в Идлибе — зоне, находящейся под контролем Анкары в Сирии. «Они (боевики — ИноТВ) продолжают атаковать вооружённые силы Сирии. Но предотвращать эти атаки — обязанность Турции», — отметил глава кремлёвской пресс-службы.

Вопрос о том, следует ли ожидать военной операции в Идлибе в ближайшем будущем, Песков предложил оставить военным экспертам. «Операция требуется, но нам нужно решить, будет ли за неё отвечать Турция или же другие страны», — заявил он, подчеркнув, что рассчитывать на заключение сделки с террористами не стоит.

Отвечая на вопрос о перспективах вывода американских войск из Сирии, Песков заметил, что «США стали самой непредсказуемой страной в мире». «Америка находится в глубоком кризисе, мы понимаем трудности, через которые они проходят, но мы также с нетерпением ждём», — добавил он. По убеждению Пескова, «когда они (США — ИноТВ) выведут свои войска, их присутствие, скорее всего, продолжится в том или ином виде». При этом глава кремлёвской пресс-службы подчеркнул, что неопределённость американской позиции «не помогает разрешению сирийского кризиса».

Песков также подчеркнул, что желающие сохранить Сирию страны должны иметь дело с президентом этой страны Башаром Асадом. «Башар Асад является законным президентом Сирии, он лидер этой страны. Он может нравиться или не нравиться, но он государственный лидер. У него есть народ, вооруженные силы, разведслужбы. Если вы хотите быть в числе стран, которые хотят сохранить Сирию, то вы должны иметь дело с Асадом, — другого пути нет», — настаивает представитель Кремля.

По его словам, западные страны постоянно совершают ошибки, которые не стоит повторять. «Был [ливийский лидер Муаммар] Каддафи. Говорили, что он злодей, позднее его убили. Теперь страна убита вместе с ним, — напомнил Песков. — Теперь они говорят то же самое про [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, что он негодяй, поэтому мы должны его поменять. А что будет, если завтра они не захотят [президента Турции Тайипа] Эрдогана или [президента России Владимира] Путина, что тогда случится? Кто вообще имеет право принимать такие решения? Мы не должны допустить подобную ошибку».

Говоря об отношениях Росси и Турции в целом, Песков отметил, что два серьёзных кризиса между странами, связанные со сбитым российским истребителем и убийством российского посла, остались позади. «Их последствия могли бы быть смертельными для наших отношений. По моему мнению, Путин и Эрдоган избежали этого в связи с тем, что они продемонстрировали политическую волю. Обе страны сделали все необходимое, чтобы преодолеть эти кризисы».

По его словам, сегодня президенты Эрдоган и Путин «прекрасно понимают друг друга».

Что касается давления Вашингтона Турцию с целью отмены сделки о покупке Анкарой российских ракетных комплексов С-400, представитель Кремля уверен в готовности Анкары взять на себя обязательства, данные Москве. «США говорят о санкциях. Почему? Чтобы все покупали их продукцию. И на Турцию оказывается подобное давление. Не много стран могут проявить стойкость в этой ситуации. Турция — одна из таких стран», — уверен Песков.