Hindu: Радж Капур очаровал не одно поколение россиян Легенда индийского кино Радж Капур ушёл из жизни почти три десятилетия назад, однако в России его по-прежнему любят и знают. Именно с него для многих началось знакомство с индийским кинематографом, пишет The Hindu. Несмотря на появление новых звёзд, россияне до сих пор считают Раджа Капура номером один в Болливуде и ценят его персонажей за правду жизни, которую ему удавалось в них вложить. 16 августа 2017 Hindu

Hindu: Россия пускает «пыль в глаза», пытаясь укрепиться в Южной Азии Россия может сколько угодно проводить «кампании по дезинформации», организовывать военные учения с Пакистаном, продавать ему оружие и общаться с талибами — от этого её реальное влияние в Южной Азии не укрепится, уверен обозреватель The Hindu Шашанк Джоши. Несмотря на все свои недавние успехи, которые стоили Москве экономического роста, сегодня ей нечего предложить новым потенциальным друзьям, полагает автор статьи. 21 марта 2017 Hindu

Hindu: Трампу будет нелегко «перезагрузить» отношения с новой Россией Похоже, в своей внешней политике новый президент США Дональд Трамп преследует три основные связанные между собой цели: идеологическую борьбу с исламизмом, восстановление отношений с Россией и противостояние Китаю. Союз с Москвой одновременно поможет Америке и разобраться с терроризмом, и противодействовать Пекину. Однако, учитывая старания Барака Обамы и усиление России, вновь наладить контакт с Кремлем будет сложно, уверен обозреватель The Hindu Стэнли Джони. 1 февраля 2017 Hindu

Hindu: Россия приложит руку к созданию гражданской авиации Индии На встрече двусторонней рабочей группы представители российской стороны заявили о готовности принять активное участие в развитии и модернизации индийской гражданской авиации, пишет Hindu. В свою очередь, делегаты из Индии выразили заинтересованность в совместной разработке полезных ископаемых на территории России. 20 августа 2016 Hindu

Hindu: Российского священника выставили из Индии из-за неправильной визы Власти индийского города Ченнаи депортировали российского православного священника. Как уточняет Hindu, произошло это потому, что россиянин собирался принять участие в молебне, но в страну прибыл по туристической визе. Российское посольство крайне резко осудило плохое обращение с пожилым священником, которому не давали поесть и связаться с соотечественниками. 19 января 2016 Hindu

Hindu: Справиться с Наполеоном Кутузову помогло ранение в голову Как сообщает Hindu, американские ученые нашли объяснение поражению французской армии в 1812 году. По их мнению, причиной стало ранение головы Михаила Кутузова, благодаря которому полководец часто действовал «эксцентрично». Так, в противостоянии с Францией он принял решение сдать Москву, что в итоге позволило ему одержать победу. 1 августа 2015 Hindu

Hindu: Конкуренция с США на атомном рынке Индии нервирует Москву Индия договорилась о сотрудничестве в атомной энергетике не только с Россией, но и с США. Но американские проекты обойдутся простым индийцам в два раза дороже, заявило российское посольство в Индии. Газета Hindu отмечает, что Москва явно ощущает угрозу конкуренции со стороны Вашингтона и что дороговизна американского проекта вызывает критику и внутри страны. 3 февраля 2015 Hindu

Госдеп США: Сейчас не время вести дела с Россией в обычном режиме Подписание ряда контрактов между Россией и Индией было встречено критикой со стороны США, сообщает Hindu. Так, пресс-секретарь американского Госдепа Джен Псаки в связи с этим заявила, что сейчас «не время вести дела с Россией» в обычном режиме. 13 декабря 2014 Hindu

The Hindu: Кому попало Россия и Индия новейшие ракеты продавать не будут Как сообщает The Hindu, свою новую разработку - сверхзвуковую ракету «БраМос» - Россия и Индия будут продавать только благонадежным клиентам. Решения о продаже будут приниматься «в индивидуальном порядке» на уровне правительства, а кому-то ракет вообще не достанется, отмечает издание. 30 октября 2014 Hindu

Дипломат РФ: Россия нигде и никому не навязывает свое видение мира У Москвы, Пекина и Нью-Дели достаточно политической мудрости, чтобы не навязывать другим странам свои политические модели. Об этом заявил посол России в Бангладеше, который раньше служил на Украине, сообщает The Hindu. Также он отметил «потрясающее умение США переворачивать все с ног на голову и называть черное белым». 8 мая 2014 Hindu