Hindu: Индия подарит России «винтажные» МиГ-21 в знак дружбы

На саммите в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди преподнесёт российскому президенту Владимиру Путину три МиГ-21 в подарок, пишет The Hindu. Как отмечает издание, подобный подарок является символическим жестом, призванным продемонстрировать российско-индийскую дружбу.
Важным моментом грядущего саммита между Россией и Индией, по всей вероятности, будет подарок трёх реактивных МиГ-21 Москве. Президент России Владимир Путин будет находиться с визитом в Нью-Дели с 4 по 5 октября в рамках ежегодного саммита с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет The Hindu.
«По плану три МиГ-21 будут переданы российской стороне на основании запроса их министра обороны, направленного его индийскому коллеге. Эта просьба касается одного Типа 75 и двух Типов 77», — отметил один источник издания.
Самолёты будут переданы в пригодном для полёта состоянии, однако расходы на упаковку и транспортировку, по словам другого источника, лягут на плечи Москвы.
Подобный подарок — это символический жест, призванный продемонстрировать «не подверженную влиянию конъюнктуры» дружбу и широкое стратегическое партнёрство между Россией и Индией, которое не так давно прошло через ряд испытаний по причине изменения геополитических условий, пишет The Hindu.
Машины получат новые регистрационные номера и могут в дальнейшем использоваться для «винтажных полётов». Тем не менее на данный момент неясно, каким образом Россия собирается их использовать.
МиГ-21 — подарок скорее эмоционального значения, ведь эта машина — самый массовый сверхзвуковой истребитель в истории. По некоторым данным, их было произведено около 11,5 тыс. Эти самолёты состояли на вооружении более 50 стран.
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