Hindu: Индия подарит России «винтажные» МиГ-21 в знак дружбы

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17:55 В Горловке объявят траур после гибели детей при взрыве мины В городе Горловке в самопровозглашённой Донецкой народной республике после гибели троих детей в результате взрыва противопехотной мины объявят траур. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

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