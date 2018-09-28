Defense News: Индия решилась на покупку у России С-400 вопреки давлению США

Правительство Индии рассчитывает объявить о покупке пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на следующей неделе во время визита президента Владимира Путина, передаёт Defense News. Отмечается, что Индия уже сообщила о своём решении США.

За неделю до визита президента России Владимира Путина в Индию правительство страны приняло окончательное решение о покупке у Москвы пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 стоимостью в $5,43 млрд, сообщает Defense News.



Ранее на этой неделе соответствующее решение было принято на заседании комитета правительства по безопасности, который возглавляет индийский премьер Нарендра Моди.



При этом, комментируя возражения США относительно покупки Индией С-400, источники отметили, что страна «уже сообщила свою позицию по этому вопросу Вашингтону».



Ожидается, что о заключении контракта с Россией будет подписан на следующей неделе в ходе визита на высшем уровне, который состоится 4-5 октября.



«По-видимому, индийское оборонное ведомство убеждено, что система С-400 «Триумф» идеально подходит для заполнения критического пробела в наших возможностях. Учитывая этот факт, нет никаких оснований Индии прогибаться под давление США, которые пытаются не допустить покупки оборудования из России», — заявил бывший финансовый советник Министерства обороны Индии Амит Каушиш.



Defense News напоминает, что межправительственное соглашение о продаже С-400 было подписано в октябре 2016 года. При этом в Индии были обеспокоены судьбой поставок из-за санкций в отношении ряда российских компаний в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» или CAATSA.



Кроме того, ожидается, что будет объявлено о закупке Индией у России двух сторожевых кораблей проекта 1135 на сумму в $2,2 млрд, а также будет подписано межправительственное соглашение о совместном производстве автоматов АК-103 в Индии.