Hindu: США критикуют Россию за сделки по продаже С-400 и предлагают себя в качестве партнёра

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WSJ: повсеместная коррупция на Украине отбивает у МВФ желание предоставлять ей помощь Wall Street Journal
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Олбрайт: если бы не расширение НАТО, у России был бы лёгкий доступ в Европу Rzeczpospolita
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Le Parisien: французского сенатора обвинили в расизме за сравнение женщин в хиджабах с «хэллоуинскими ведьмами» Le Parisien
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Турецкий генерал: третья мировая неизбежна, и начнёт её Америка Aydinlik Gazetesi
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Столтенберг: Россия не имеет права голоса по вопросу вступления Украины в НАТО Телеканал новин 24
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Fox News: в США, как в СССР, инакомыслие приравнивают к сумасшествию Fox News
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Медведчук назвал отговоркой Киева срыв разведения сил в Петровском
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 24» назвал отговоркой Киева объяснение срыва разведения сил в Петровском нарушением режима тишины.
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«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
Французский «Лион» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче ЛЧ
Итальянский «Наполи» и австрийский «Зальцбург» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Ливерпуль» обыграл «Генк» в матче Лиги чемпионов
Английский «Ливерпуль» одержал победу над бельгийским «Генком» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Постпред России призвал США прекратить нефтяное эмбарго против Ирана
США следует прекратить попытки ввести нефтяное эмбарго против Ирана ради сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, заявил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.
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«Валенсия» Черышева разгромила «Лилль» в матче ЛЧ
Испанская «Валенсия» одержала разгромную победу над французским «Лиллем» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
Амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11
Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России.
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«Боруссия» победила «Интер» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над миланским «Интером» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Спецслужбы Франции уничтожили лидера связанной с «Аль-Каидой» банды
Спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*. Об этом сообщила глава французского Минобороны Флоранс Парли.
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Семак: лимит мешает здоровой конкуренции
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов высказал мнение о том, что нужно сделать, чтобы повысить уровень интенсивности игры в чемпионате России.
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Помпео и министр обороны Катара провели переговоры
Государственный секретарь США Майк Помпео и министр обороны и безопасности Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в ходе встречи обсудили вопросы Ирана, Сирии, Ирака и Ливана.
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Иванович считает, что поражение от «Лейпцига» должно стать уроком для «Зенита»
Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Forbes опубликовал обновлённый рейтинг богатейших людей современности
Глава Amazon Джефф Безос по-прежнему является богатейшим человеком в мире с состоянием $112,3 млрд. При этом самой состоятельной женщиной остаётся наследница основателя компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чей доход оценивается в $57,7 млрд.
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Меркель рассказала о своей мечте в молодости
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если бы Германская Демократическая Республика (ГДР) продолжила своё существование, а Берлинская стена не была бы разрушена, то она бы после выхода на пенсию посетила США.
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«Челси» впервые в истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов
Лондонский «Челси» впервые в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов.
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Семак заявил, что «Зенит» не использовал свои шансы в матче ЛЧ с «Лейпцигом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Президент Мексики провёл разговор с Трампом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали убийство американских граждан, которое было совершено неизвестными в Мексике.
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Тренер «Ювенуса» считает, что «Локомотив» будет играть агрессивнее и энергичнее, чем в первом матче
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
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Первый комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций о неразмещении вооружения в космосе и мерах доверия.
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Джака лишён капитанской повязки в «Арсенале» после инцидента с фанатами
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что швейцарский хавбек Гранит Джака лишён статуса капитана команды после конфликта с болельщиками во время матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Генсек ООН призвал выполнять иранскую ядерную сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов иранской ядерной сделки полностью выполнять её положения.
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«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил, что намерен использовать два полностью различных состава команды на предстоящие в декабре матчи клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги.
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В ЦПВС рассказали о маршруте патрулирования российских военных в Сирии
Российская военная полиция после совместного патрулирования с турецкой стороной в сирийской провинции Алеппо продолжила патрулирование в регионе Эль-Хасака.
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Эксперт оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину
Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар в беседе с ФАН оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину.
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Состоялся запуск проекта «Москваполис» для школьников и студентов
Состоялся запуск образовательного проекта в сфере информационных технологий «Москваполис», сообщает сайт «Москва 24».
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В WADA сожалеют, что акт Родченкова не распространяется на НХЛ, НБА и другие профессиональные лиги США
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил сожаление, что принимаемый в США законопроект об уголовном наказании за допинг, названный именем Григория Родченкова, не распространяется на североамериканские профессиональные лиги.
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«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов
Испанская «Барселона» и чешская «Славия» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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На Украине завели дело из-за пропажи материалов по «майдану»
Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил о возбуждении уголовного дела по факту утери следователями Генпрокуратуры материалов по событиям «евромайдана».
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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Глава WADA уверен, что решение по участию россиян в ОИ-2020 будет принято заблаговременно
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будет принято заблаговременно.
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Начались публичные слушания по проекту бюджета Москвы
В Москве открылись публичные слушания по проекту бюджета города на 2020—2022 годы, организованные столичной Общественной палатой.
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В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
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В Госдуме оценили идею налогового вычета на фитнес-услуги в России
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв в беседе с НСН прокомментировал возможное появление налогового вычета на фитнес-услуги в России.
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Эксперт оценил ситуацию с транзитом российского газа через Украину
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию с транзитом российского газа через Украину.
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«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
Российский «Нижний Новгород» одержал победу над греческим «Перистери» в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА.
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Водительское удостоверение Брежнева выставили на торги
Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему выставлены на торги.
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Зеленский поручил внедрить систему управления войсками по типу НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить в ВСУ новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, которая будет отвечать стандартам НАТО.
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В Совфеде оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».
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FIGC хочет увеличить число замен в Серии А
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассказал, что рассматривается вопрос об увеличении количества разрешённых замен в матче Серии А.
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Экс-глава Минфина Британии не будет участвовать в парламентских выборах
Бывший глава Министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что он не будет участвовать в намеченных на 12 декабря всеобщих выборах.
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Швед номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.
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Загитова рассказала, когда начнёт выступать в шоу Навки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, когда начнёт выступать в ледовом шоу Татьяны Навки.
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В Госдуме объяснили важность законопроекта о вытрезвителях
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT принятие нижней палатой российского парламента в первом чтении законопроекта о вытрезвителях.
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В Белоруссии разрабатывают план обороны до 2024 года
В Министерстве обороны Белоруссии под руководством государственного секретаря Совета безопасности страны Станислава Зася проведено рабочее совещание с руководителями силовых ведомств.
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Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Санкт-Петербурге отменён
Международная федерация лыжного спорта не включила в окончательный календарь соревнований этап Кубка мира по лыжной акробатике, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в январе 2020 года.
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В Москве рассказали о работе по реставрации памятников культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по реставрации памятников культуры, сообщает kp.ru.
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Минобрнауки назвало число работающих по специальности выпускников вузов
Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что около 60% выпускников российских вузов находят работу по специальности.
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В Росреестре рассказали о мерах защиты от мошенничества в сфере недвижимости
В столичном управлении Росреестра рассказали о мерах защиты от мошенничества в сфере недвижимости, сообщает сайт «Москва 24».
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Двух сотрудников таможни задержали в Петербурге по делу о незаконном ввозе культурных ценностей
В Санкт-Петербурге задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела специальных таможенных процедур по делу о незаконном вводе более 800 предметов культурной ценности из Европы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.