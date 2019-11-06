Hindu: США критикуют Россию за сделки по продаже С-400 и предлагают себя в качестве партнёра

Главный американский дипломат по военно-политическим вопросам Кларк Купер раскритиковал Россию и Китай за то, что они используют в своих интересах стремление различных стран обеспечивать свою безопасность, в частности, продают оружие. Однако, как пишет The Hindu, при этом Купер во время своего выступления советовал США в качестве предпочтительного партнёра в сфере обороны.

После того как министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что в целом уверен, что сможет убедить США в отношении принятого Индией решения по российской системе ПВО С-400, главный американский дипломат по военно-политическим вопросам Кларк Купер подверг Россию и Китай критике за то, что те используют в своих интересах стремление различных стран обеспечивать свою безопасность. При этом, как пишет The Hindu Купер советовал США в качестве предпочтительного партнёра в сфере обороны.

Выступая в Вашингтоне Купер заявил, что Россия и Китай используют продажу оружия и помощь в обеспечении безопасности, чтобы ослабить влияние США на мировой арене и усилить своё собственное.

«Через целевой маркетинг таких систем, как С-400, Россия пытается использовать в своих целях реальные потребности партнёров в сфере безопасности, подрывая нашу способность — правовую и технологическую — обеспечивать их самыми передовыми средствами обороны», — приводит издание слова Купера.

Как отмечает издание, во время выступления Купер привёл конкретные примеры неэффективности российской или китайской военной техники. Он также привёл доводы в пользу США как поставщика, заявив о прозрачности и ответственном подходе к выработке политики и эффективности в этом процессе.

«Партнёрство с Америкой означает дружбу, чего никогда не будет в случае закупок у России или Китая», — сказал Купер.

Однако, заключает The Hindu, в результате того, что США на протяжении последнего года настойчиво требуют от других стран прекратить покупать иранскую нефть и российское оружие, у них возникли проблемы в отношениях с союзниками и партнёрами — во всяком случае, с некоторыми.