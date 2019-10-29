Defense News: Россия и Турция близки к сделке по Су-35
Москва и Анкара близки к заключению сделки на поставку ВВС Турции российских многоцелевых истребителей Су-35, сообщает Defense News со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве.
Москва и Анкара близки к заключению сделки на поставку ВВС Турции российских многоцелевых истребителей Су-35, сообщает Defense News со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Купленные Турцией российские зенитно-ракетные системы С-400, по оценкам американских структур, должны прийти в боевую готовность к концу текущего года, заявили в Министерстве обороны США.
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об опыте участия в матче с заранее оговорённым результатом.
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сумеет выйти на привычный уровень игры.
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Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова посоветовала своей соотечественнице Евгении Медведевой не обращать внимания на критику.
Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил о поддержке лейбористами проведения внеочередных парламентских выборов 12 декабря после того, как Евросоюз предоставил Лондону отсрочку брексита на три месяца — до 31 января 2020 года.
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Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не намерен завершать карьеру по окончании сезона-2019/20.
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
В День народного единства в Москве температура воздуха «повысится очень существенно». Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил бутсы футболисткам женской сборной Португалии U-17.
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о программе развития вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, профессора, доктора филологических наук, заслуженного журналиста России Ясена Засурского.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о возможном начале политической карьеры после завершения выступлений в футболе.
На конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 2,3 тыс. заявок из Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Депутаты Государственного совета Удмуртии одобрили внесение изменений в республиканский закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», сообщает Udm-info.ru.
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