Defense News: Россия и Турция близки к сделке по Су-35

Источник в турецком правительстве сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры на «серьёзном уровне» о покупке российских истребителей Су-35, передаёт Defense News. Ожидается, что Турция приобретёт около двух эскадрилий.

Москва и Анкара близки к заключению сделки на поставку ВВС Турции российских многоцелевых истребителей Су-35, сообщает Defense News со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве.

«Переговоры достигли весьма серьёзного уровня. Заключение сделки кажется не столь отдалённым», — заверил источник.

По его словам, Турция может приобрести две эскадрильи истребителей, то есть около 48 самолётов, хотя в процессе переговоров объём поставки может быть скорректирован.

Ожидается, что Россия запросит от $50 млн до $70 млн за истребитель. Так, за две системы С-400 Турция заплатила $2,5 млрд.

«Потенциальная сделка по Су-35 имеет стратегическое значение для России. Москва может согласиться предоставить Анкаре выгодную цену, памятуя о сделке по С-400», — отметил источник.

Как напоминает Defense News, покупка Су-35 может стать вторым крупным приобретением Турцией российской военной техники. Так, несмотря на недовольство союзников по НАТО, летом начались поставки Турции зенитных ракетных систем С-400.

Тем временем Турция работает над первым истребителем собственного производства. Первоначально надеялись создать «национальный истребитель» к 2023 году, однако эксперты называют цель «нереальной».

«Тем не менее, мы ожидаем, что наши российские партнёры помогут нашей программе по созданию истребителей с передачей некоторых технологий», — приводит Defense News слова источника.