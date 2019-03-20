Contra Magazin: угрозами санкций за покупку Су-35 США толкают Египет в объятия России

Египет договорился с Россией о закупке многоцелевых истребителей Су-35 на сумму $2 млрд, сообщает Contra Magazin. США тут же обвинили Каир в нарушении антироссийских санкций и пригрозили последствиями. Если американцы примут штрафные меры и против Египта, то потеряют ещё одну геополитически важную страну в регионе, убеждён автор статьи Марко Майер.

Как только представляется такая возможность, американцы пытаются оказать давление на другие государства, чтобы те не покупали российскую и китайскую военную технику, пишет Contra Magazin. Это касается не только Турции или Индии, которые предпочитают приобретать оружие не у США, а у своих северных соседей, но и Египта, отмечает автор статьи Марко Майер.



По данным представителей российской оборонной промышленности, Москва и Каир заключили сделку на $2 млрд, в рамках которой Египет с 2020-го по 2021 год приобретёт «более двух десятков» многоцелевых истребителей Су-35. Наряду с боевыми самолётами МиГ-29М и МиГ-29М2 эта покупка значительно усилит боевой потенциал египетских ВВС, которые до сих пор используют устаревшие советские МиГ-21 и китайские J-7.



В своё время Россия сотрудничала с силами, поддерживающими бывшего президент Египта Хосни Мубарака, и со светскими гражданскими организациями с целью сместить правительство нового главы государства Мухаммеда Мурси. Он был членом «Братьев-мусульман»* и пришёл к власти в результате «арабской весны» при поддержке США, Израиля, Турции и Катара, объясняет автор.



В то время как Мубарак отказывался участвовать в сирийской войне на стороне «западно-арабской военной коалиции», Мурси был к этому готов. Ведь там сражались его братья-джихадисты с целью свергнуть лидера Сирии Башара Асада и установить в стране исламистский режим, пишет Майер. Однако генерал Абдель Фаттах ас-Сиси сверг режим «Братьев-мусульман». Поначалу он был компромиссным кандидатом, но он, по крайней мере, смог восстановить «внешнеполитический статус-кво», как при Мубараке. К такому развитию событий в Москве отнеслись положительно, а в Вашингтоне — отрицательно.



Теперь же американцы обвиняют Каир в нарушении антироссийских санкций и угрожают последствиями, продолжает издание. Если США примут штрафные меры и против Египта, то это толкнёт североафриканскую страну прямо в объятия России, и Вашингтон потеряет ещё одну геополитически важную страну в регионе, заключает Майер.



* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.