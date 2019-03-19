Washington Post: ещё не новая «арабская весна», но искры уже полетели

Хотя массовые протесты в арабских странах против авторитаризма, коррупции и экономических проблем ещё не позволяют говорить о начале новой «арабской весны», в регионе определённо складывается взрывоопасная атмосфера, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, пытаясь сдержать Иран, администрация Трампа сделала ставку на «авторитарные региональные режимы», закрыв глаза на репрессии, однако в случае начала второй «арабской весны», именно она окажется среди проигравших.

Кадры массовых протестов в столицах арабских государств, в которых митингующие требуют отставки своих коррумпированных и стареющих правителей, могут показаться анахронизмом. «Разве арабская весна не произошла несколько лет назад? И разве она не закончилась переворотами и гражданскими войнами, в результате которых старый авторитарный порядок был восстановлен?», — задаётся вопросом The Washington Post.

И да, и нет, отвечает газета. Абдель Фаттах ас-Сиси находится в процессе провозглашения себя «пожизненным диктатором» Египта, Башар Асад «правит руинами Сирии», а монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией ведут жестокую, репрессивную политику.

Тем не менее в Алжире в результате народных демонстраций президент Абдельазиз Бутефлика отказался от переизбрания ещё на один срок. В то же время в Судане несмотря на уступки и жестокие репрессии «режима» Омара Башира, протесты не прекращаются. В Иордании проводятся народные марши против коррупции, а в Марокко митинг учителей завершился кличем «покончить с диктатурой».

Это пока что не вторая «арабская весна». Ни один режим не пал. Многие из тех, кто присоединился к революциям 2011 года либо мертвы, либо находятся в тюрьме, либо деморализованы, отмечает The Washington Post. «Многие, включая египтян, осознают, что цена ещё одного восстания будет высока», — считает исследовательница Мишель Данн, предвидевшая революцию в Каире.

В то же время, продолжает издание, новая волна беспорядков позволяет сделать несколько выводов, противоречащих общепринятому в Вашингтону, и, особенно в администрации Трампа, мнению. Во-первых, по выражению Данн, «хворост в регионе вновь высох, и искры уже полетели». Во-вторых, «авторитарная реставрация», которая должна была вернуть политическую стабильность на Ближний Восток и открыть путь к экономической модернизации, провалилась.

Ас-Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман считают, что они могут идти путём «капиталистической автократии» по примеру Китая и России. Однако в отличие от Си Цзиньпина, им не удалось добиться экономических успехов: коррупция, «тяжёлая рука госкапитализма» и обычная некомпетентность мешает притоку иностранных инвестиций, пишет The Washington Post.

В Алжире сложилась похожая ситуация: «косному режиму» не удалось скомпенсировать потерю доходов от экспорта нефти и газа. С 2013 года алжирские золотовалютные резервы сократились в два раза, а уровень безработицы поднялся до 11%.

Большая часть региона страдает от ядовитой смеси из халатности и коррупции. Не достигнув процветания по китайским или даже российским лекалам, общество арабских стран вновь погрузилось в депрессию. «Злость, вызванная высокомерием и безнаказанностью политических, военных и экономических элит, постоянными провалами правительства, а также усугублённая разгулом коррупции и расточительством государства, напоминает об атмосфере воинственности 2010-ого и начала 2011 года», — отметил по этому поводу сотрудник Национального демократического института Лесли Кемпбелл.

Разумеется, протестные акции проходят и в странах с более либеральной политической системой. Тунис, который единственный из всех стран стал демократическим государством после «арабской весны», страдает от забастовок и демонстраций. Ирак же прошлым летом пострадал из-за беспорядков, вызванных нехваткой электричества и воды.

Тем не менее, по мнению Кемпбелла, в этих странах есть возможности для ведения диалога, относительная свобода слова, а также политические институты, которые в какой-то мере могут реагировать на требования перемен. Беспорядки в Ираке, например, завершились демократической сменой правительства, а президент и новый премьер, по мнению The Washington Post, — это умеренные политики, стремящиеся побороть коррупцию.

Ситуацию в Ираке нельзя назвать стабильной, однако положение там выглядит неплохо по сравнению с Египтом и Саудовской Аравией, единственной реакцией которых на беспорядки или даже мирные протесты остаются «жестокие репрессии», считает издание.

«Администрация Трампа построила свою ближневосточную стратегию на автократиях. Она сделала ставку на то, что ас-Сиси в Египте и Мухаммед бен Салман в Саудовской Аравии станут опорой региональной стратегии по сдерживанию Ирана. Подобной тактика стоит на допущении, что их режимы обеспечат стабильность. По этой причине администрация не предприняла никаких усилий для того, чтобы обуздать репрессии. Из этого следует, что если начнётся новая «арабская весна», президент Трамп окажется среди проигравших», — подводит итог The Washington Post.